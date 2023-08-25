習近平共同主持中非領導人對話會提中非務實合作3舉措。（新華社）

大陸央視新聞用戶端25日報導，中國國家主席習近平和南非總統拉馬佛沙當地時間8月24日晚，在約翰尼斯堡共同主持中非領導人對話會。習近平強調，什麼樣的發展道路最適合非洲，非洲人民最有發言權。同時提出下階段加強中非務實合作3項舉措：中方願發起「支持非洲工業化倡議」、實施「中國助力非洲農業現代化計畫」、「中非人才培養合作計畫」，助力非洲一體化和現代化事業。

非盟輪值主席、葛摩總統阿扎利，中非合作論壇非方共同主席國、塞內加爾總統薩爾，非洲次區域組織代表尚比亞總統希奇萊馬、蒲隆地總統恩達伊施米耶、吉布地總統蓋萊、剛果（布）總統薩蘇、納米比亞總統根哥布、查德總理凱布扎博、利比亞總統委員會副主席庫尼、奈及利亞副總統謝蒂馬，以及非盟委員會代表穆昌加等出席。

習近平發表題為〈攜手推進現代化事業 共創中非美好未來〉的主旨講話。

習近平指出，這是他第十次踏上非洲大陸。中非雙方要同心協力，共同推動建立公正合理的國際秩序。要共同維護和平安全的全球環境，踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀。要共同建設開放包容的世界經濟，推動構建開放型世界經濟，讓開發中國家更好融入國際分工，共用經濟全球化成果。

習近平強調，邁向現代化的道路豐富多樣。什麼樣的發展道路最適合非洲，非洲人民最有發言權。推進一體化是非洲國家和人民自主選擇的現代化道路，中國一直堅定支持並願做非洲現代化道路的同行者。中方將積極推動非盟成為二十國集團正式成員，在聯合國安理會改革問題上支持就優先解決非洲訴求作出特殊安排，呼籲多邊金融機構提高非洲國家發言權。

習近平就下階段加強中非務實合作、助力非洲一體化和現代化事業提出3項舉措：

一、中方願發起「支持非洲工業化倡議」。中方將調動中國對非合作資源和企業的積極性，支持非洲發展製造業，實現工業化和經濟多元化。結合落實中非合作論壇「九項工程」，推動援助、投融資等資源向工業化專案傾斜。

二、中方願實施「中國助力非洲農業現代化計畫」。中方將幫助非洲拓展糧食作物種植，鼓勵中國企業加大對非農業投資，加強種業等農業科技合作，助力非洲農業轉型升級。今年11月中方將在海南舉辦第二屆中非農業合作論壇，並將再向部分有需要的非洲國家提供新一批緊急糧食援助。

三、中方願實施「中非人才培養合作計畫」。中方計畫每年為非洲培訓500名職業院校校長和骨幹師資，培養1萬名「中文＋職業技能」複合型人才，邀請兩萬名非洲國家政府官員和技術人才參加研修研討活動。為支持非洲提升科教創新能力，中方還將實施「中非高校百校合作計畫」，啟動10個中非夥伴研究所試點專案。

習近平強調，明年將在中國舉辦下一屆中非合作論壇會議，再一次共商未來發展大計。