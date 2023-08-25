季中大谷翔平身體各部位開始出現抽筋的狀況，似乎是疲勞所發出的警訊，因此外界傳出不少該讓大谷翔平休兵的聲音，不過大谷執意出賽，天使管理層也在戰績逼迫下選擇放行，最終導致大谷翔平韌帶撕裂，日媒《中日體育》也針對天使對球員的傷病控管發出質疑。

雙重賽後的記者會上，天使公關表示大谷翔平無法受訪，將由總管米納西安（Perry Minasian）和內文（Phil Nevin）代為發言。表情僵硬的米納西安隨後發布沉痛消息：「必須得談談受傷的事情，大谷翔平雙重賽G1後進行MRI檢查，發現了手肘韌帶撕裂，本季不會再上場投球，將尋求治療的第2意見，具體狀況還不清楚。」

米納西安表示，大谷翔平在G1賽後就知道自己已經受傷，不過第2場比賽仍自願先發上場打擊，對於大谷翔平的意志力深感佩服。當大谷翔平主訴手臂疲勞後，球團是否為他進行詳細的檢查，內文說：「大谷手臂並未有疼痛感，但就是有不舒服的感覺。」天使高層的管理責任受到外界抨擊。

《中日體育》指出，本季天使接連出現傷兵，大物捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）4月中一次揮棒過後痛苦扶著左肩，當時也引來內文關切，不過歐哈皮選擇繼續留在場上奮戰，不料3天後面對洋基於同個部位傷勢惡化，休養將近4個月才復出。新人游擊手內托（Zach Neto）7月就深受背部問題困擾而暫離先發打線，短暫休息復出後只打了5場比賽，又因腰部問題躺進傷兵名單。無論是歐哈皮還是內托，都是出現傷勢後仍持續出賽導致傷勢加劇，很難不追究天使是否做好球員受傷的風險管理。