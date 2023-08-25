針對是否列入民眾黨不分區名單，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡今天說，比她更好的優秀人才非常的多，她沒有意願，「我沒有要爭取。」至於不分區名單是否提滿？她表示沒有印象柯說一定要提滿，但至少會排到20席。

陳智菡接受《POP撞新聞》廣播專訪，主持人黃暐瀚詢問，有計畫選區域或排進不分區？陳智菡回應「我的計畫就是全力輔佐我老闆柯文哲」。

黃暐瀚追問，「你自己有可能排進不分區立委」，陳智菡說，「不會，我覺得不需要」，比她更好的優秀人才非常的多，應該站在自己的位子上好好發揮，這些名單很多人在爭取，不要預想太多，「我也沒有這個意願，我必須要先說」。

至於 柯文哲有說要提滿嗎？陳智菡指出，理論上當然希望比較亮眼的名單，如果可以排盡量排，但是沒有印象柯說一定要提滿。

陳智菡說，柯文哲希望敞開大門，讓各方人才都進來，不要只是黨派限制，阻絕某些路，如果想要從政，必須要從過去、現在拿出可說服人的條件。

陳智菡在廣告時閒聊向黃暐瀚表示，「我覺得我志不在此」，陳智菡重申「我沒有要爭取」。

黃暐瀚也追問，是否有可能沒有去海選，但是柯文哲將陳智菡排入不分區？陳智菡表示，會廣納社會賢達，不分區的理想是黨內去找適合人才，並透過海選的方式讓更多人進來，海選收件到8月底，經過選決會討論名單。

對於柯文哲喊出不分區目標8席以上，陳智菡表示，「差不多啦，我覺得8到10席。」至於會提幾席，一定會比安全名單多至少10席，至少到20席。另外，陳智菡說，區域立委目前提完了，沒有要提新的打算，資源很有限。