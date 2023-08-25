遭女網友放鴿子！癡情男用毒解悶昏睡 警驚見「手臂插針筒」活逮。（照片 / 警方提供）

遭女網友放鴿子！癡情男用毒解悶昏睡 警驚見「手臂插針筒」活逮

癡情男慘遭女網友放鴿，心碎之際竟「以毒品消愁」！台中市警第四分局員警巡邏時，發現一輛自小客車違規佔用公車停靠區。員警上前，赫然發現駕駛座男子手臂上竟然插著針筒昏睡，副駕駛座更散落著毒品殘渣袋，員警見狀，隨即喚醒該男子並將其拉出車外，當時男子還疑似毒效發作而呈現恍惚狀態，依毒品危害防制條例罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

台中市警第四分局黎明派出員警蔡富穎、林聖皓日前執行巡邏勤務，行經南屯區向上路二段時，發現一輛自小客車違規佔用公車停靠區。員警經查看，竟撞見駕駛男子正處昏睡，副駕駛座更散落著毒品殘渣袋，甚至手臂上還赫然插著針筒呈現昏睡狀態，於是將他帶回偵辦。

警方調查，陳姓犯嫌與女網友相約台中見面，為此他特意精心梳妝，前往赴約，卻未料網友遲未現身。陳嫌自感遭放鴿子，鬱悶下施用毒品，直至員警敲車窗，並發現陳嫌手臂上的針頭、副駕駛座散落的毒品殘渣袋令陳嫌百口莫辯，只能垂頭喪氣乖乖配合盤查，全案依毒品危害防制條例移送法辦，並向上溯源追查毒品來源。

第四分局分局長李建興表示，吸毒會使人產生心理依賴，也可能造成神經系統長期傷害，產生如妄想、失眠、抑鬱、情緒不穩及視幻覺等症狀，應珍惜生命，遠離毒品，另籲請民眾如有發現可疑或不法情事，可撥打110報案專線，共同維護社會治安。

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