陸美角力越發激烈，全球供應鏈陸續移出大陸生產，根據韓媒報導，因為大陸生產率下降加上勞動成本上升，南韓製造業大廠包括三星重工、浦項鋼鐵等，正加速退出大陸市場。

根據BusinessKorea報導，三星重工從去年下半年以來，退出大陸市場的力道變強，該公司原本在大陸有3座工廠，目前已由3家減至1家，最後1家位在山東省榮成市的三星重工榮成廠，自2020年以來已連續3年虧損，最終也將進行清算。

除了三星重工，南韓其他製造商包括現代鋼鐵也在退出大陸，報導指出，現代鋼鐵今年上半年已啟動北京和重慶子公司的出售程序，潛在買家正在進行盡職調查。由於現代汽車和起亞汽車在大陸的銷量下降，因此現代鋼鐵決定進行出售2座工廠。

此外，鋼鐵業者包括浦項鋼鐵和東國製鋼等也開始從大陸撤資。報導提到，浦項鋼鐵去年將其位於廣東省的子公司50%股權出售給江蘇省江陰市政府，東國製鋼也將大陸子公司DKSC的90%股權出售給江陰市政府。