周四泛歐Stoxx 600指數收盤翻黑，逆轉早盤1%上漲，收盤下跌1.88點或0.41%，為451.57點。

輝達公布出色的季度財報，並宣布股票回購計畫。科技股早盤上漲2%，來到近兩周新高，但收盤下跌2.4%，並且為表現最差的板塊。

歐洲重要晶片相關製造商，英飛凌、世創(Siltronic)、瑞士的Temenos、AMS歐司朗、VAT集團、艾司摩爾、ASM國際、貝思半導體皆下跌在1.3%至6.3%之間。

巴克萊的市場策略師Henk Potts說，我們仍對人工智慧感到樂觀，但是這不是由一家公司或一份財報所推動。市場不僅將輝達的業績置於顯微鏡之下，還將它視為人工智慧革命的風向指標。

科技股一個不利的因素是債券殖利率的不斷攀升，並讓Stoxx 600指數遭遇今年以來最大單月跌幅。

現在所有人都在觀望傑克森霍爾(Jackson Hole)舉行的央行年會，歐洲央行行長和聯準會主席都將發表談話。

受金屬價格下跌拖累，礦業股跌1%。而金融股上漲，減弱了大盤的跌勢。

在個別股票中，丹麥的過敏治療產品提供商Alk-Abello公布第二季營業利益年增近一倍，股價躍升7%。

挪威漁業公司SalMar公布第二季財報之後，大漲3.6%。

瑞典遊戲開發商Embracer跌7.2%，觸及近一個月新低。