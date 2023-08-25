●曾有聯準會「鷹王」稱號、聖路易斯聯準銀行前總裁布拉德（James Bullard）表示，美國經濟在夏季重新加速，勢必阻礙通膨放緩（disinflation）。美國經濟衰退的擔憂已經消散，可能需要再升息才能在未來幾個月繼續對抗通膨，他並表示FOMC政策利率可能升破6%。

●費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）接受CNBC訪問時表示，聯準會需要讓利率維持在具限制性水準一段時間。

●波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，目前尚未真正看到經濟增長明顯放緩，美國央行可能進一步升息，才能讓通膨回落至2%目標；而即便聯準會決定未來幾個月不再升息，也可能需要維持高利率一段較長時間。

●美國勞工部公布，上周（截至8月19日）初次請領失業給付人數周減1萬人，為23萬人，少於市場預期的24萬人。美國上周初領失業金人數4周均值為23.675萬人，周增2250人。截至8月12日止當周，續領失業金人數周減9000人，為170.2萬人，略低於市場預期的170.5萬人。

●美國7月耐久財訂單月減5.2%，超出市場預期的月減4%，並創下2020年4月以來最大跌幅。排除運輸設備後訂單月增0.5%，優於市場預估的月增0.2%。排除國防項目的耐久財訂單月減5.4%。排除飛機的非國防資本財訂單月增0.1%，符合預期。

●房地美（Freddie Mac）公布，本周美國30年期抵押貸款固定利率從前一周的7.09%升至7.23%，創下2001年6月來新。

●在聯準會主席鮑爾周五於傑克森霍爾央行年會發表談話前，美國就業數據意外強勁，以及數位聯準會官員釋出偏向鷹派的訊息，周四美元指數最多揚升0.59%至104.03，創下6月8日以來新高。日圓下跌0.77%，報145.96兌一美元。美國10年期指標公債殖利率上揚5個基點，報4.25%，對利率較敏感的2年期債息一度上漲7.7個基點，報5.029%。

●美元與美國債息上揚給金價帶來壓力，以及市場觀望聯準會主席鮑爾即將發表的談話，周四紐約10月期金微跌0.07%，報每盎司1928.5美元。

●周四紐約10月期油收漲0.2%，報每桶79.05美元，盤中一度下跌1.65%，觸及1個月低點77.59美元。倫敦布蘭特期油收漲0.18%，報每桶83.36美元。分析師表示，在連漲數周後，本周油價開始回吐，目前進入盤整期，技術面雖有支撐，但也缺乏反彈的催化劑。