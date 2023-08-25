國防部及檢調獲報，詐欺通緝犯、扯鈴教練魯紀賢疑受大陸軍情人員指示在台發展組織，去年4月起透過退役士官兵牽線，接觸、吸收北部6個陸軍營區、機敏單位十多位士官兵刺探軍事機密，7月19日收網逮捕7人，其中5人收押。檢方8月2日又搜索拘提海巡署第8岸巡隊一名馮姓士兵，依涉嫌國家安全法，向法院聲請收押禁見獲准。檢方近日再搜索並拘提一名也擔任扯鈴教練的趙姓男子，檢方訊後依涉犯國家安全法，向法院聲請聲押禁見獲准。

本案源於北部某陸軍營區輔導長，發現有士官兵被營區附近地下錢莊與當鋪業者追債，這些士官兵在營區作息不正常，甚至疑有蒐集經手的公務機密或軍事祕密舉動，遂循級向國防部通報。

國防部政治作戰局彙整後，發現至少有6個陸軍營區及機敏單位士官兵疑有蒐集人事等文書機密資料情況，懷疑幕後恐有共諜組織操控，移請調查局國安站偵辦；國安站報請北檢檢察官黃冠中指揮偵辦。

魯紀賢曾是扯鈴冠軍，因被控冒用「中華民國扯鈴聯盟」常務理事名義，誆稱聯盟要出國辦世界盃比賽，詐騙1000多萬元被判刑確定，因未到案執行，先前已被北檢通緝。檢調發現，開設襲鈴公司的魯紀賢，去年4月起，透過郭及多位退役士官兵關係，以提供金錢、飲宴餽贈等方式接觸、拉攏、吸收士官兵十多人，發展共諜網，伺機刺探蒐集軍事或公務情報，涉犯修正前《國家安全法》發展組織罪嫌，19日展開首波偵查行動。