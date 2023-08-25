全球影視龍頭華納兄弟（Warner Bros.）週四（24日）宣布，受到好萊塢罷工影響，原訂於11月上映的《沙丘》續集被迫延至明年3月上檔。由於《沙丘2》是今年下半年最受期待的電影之一，此決定預料將會對大型連鎖電影院帶來巨大影響。

文章來源：Warner Bros delays 'Dune,' 'Lord of the Rings' films due to strike

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