哭了！好萊塢續罷工 萬眾期待的《沙丘2》延後上映 09:302023/08/25 中時新聞網 黃凡甄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 電影《沙丘》主角提摩西夏勒梅和辛蒂亞。（資料照／路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球影視龍頭華納兄弟（Warner Bros.）週四（24日）宣布，受到好萊塢罷工影響，原訂於11月上映的《沙丘》續集被迫延至明年3月上檔。由於《沙丘2》是今年下半年最受期待的電影之一，此決定預料將會對大型連鎖電影院帶來巨大影響。 文章來源：Warner Bros delays 'Dune,' 'Lord of the Rings' films due to strike 好萊塢糗大了！ 陸暑假檔票房創火爆紀錄 原來都靠「他們」 電影《GT：跨界玩家》 泰格豪雅賽車表加持 霸王花女神現身兩岸電影展！65歲胡慧中超驚人近況曝光 #電影 #沙丘2 #好萊塢 #罷工 #上映 也許您會感興趣 推薦閱讀 西門町大蛇出沒！電影公園驚現「3米黃金巨蟒」 民眾嚇呆了 13:462023/08/23 社會 《快一秒的他》導演山下敦弘爆料 岡田將生「這部分」贏過原作 15:402023/08/20 娛樂 郭泓志再登投手丘 這次開唱新片電影主題曲 19:522023/08/22 娛樂 DC宇宙第一個拉丁英雄！《藍甲蟲》首週末票房超越《Barbie芭比》卻是DC最慘電影之一 11:452023/08/23 娛樂 48歲莎莉賽隆「雙頰凹陷」捲整容疑雲 怒飆粗口曝真相 20:372023/08/21 娛樂 項婕如新片扮天真菜鳥女警 驗屍戲嚇呆如「震撼教育」 13:072023/08/19 娛樂 曾敬驊《我的麻吉4個鬼》成績出爐 近800萬票房空降新片第二 20:112023/08/21 娛樂 柳海真遭「韓國第一美女」強吻 電影院褲子掉落拉不上去糗爆 22:322023/08/24 娛樂 護理師超血汗「為何不罷工？」網曝內幕：最狠就他們 09:482023/08/23 生活 許富凱歷經喪父之痛感性曝心聲「在家釋放情緒」 07:042023/08/24 娛樂 梁朝偉再打入歐洲電影市場 將參演得獎名導新片 18:092023/08/24 娛樂 《星戰》女星作品台灣限定放映 導演：她有夠古怪 14:532023/08/19 娛樂 94歲失智嬤一圓明星夢 孫女為她拍電影留美好記憶 13:282023/08/24 娛樂 明德水庫「水漾明湖」活動 首場「魯冰花湖光電影院」26日登場 16:202023/08/24 寶島 愛紗首扮紅白雙煞「女殭屍」 羞曝看恐怖片一定要人陪 22:022023/08/22 娛樂 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。