大陸央視新聞用戶端25日報導，中國大陸國家主席習近平與南非總統·拉馬佛沙24日在約翰尼斯堡共同主持主題為「促進非洲一體化，共築高水準中非命運共同體」中非領導人對話會，會後發表《中非領導人對話會聯合聲明》，雙方將繼續促進中非高品質共建「一帶一路」合作與非洲聯盟《2063年議程》、非洲各國發展戰略緊密對接，推動中非合作提質升級。

出席對話會的有非盟輪值主席、葛摩總統阿扎利，中非合作論壇非方共同主席國、塞內加爾總統薩爾，非洲次區域組織代表尚比亞總統希奇萊馬、蒲隆地總統恩達伊施米耶、吉布地總統蓋萊、剛果（布）總統薩蘇、納米比亞總統根哥布、查德總理凱布扎博、利比亞總統委員會副主席庫尼、奈及利亞副總統謝蒂馬，以及非盟委員會代表穆昌加。

《聯合聲明》稱，中方祝賀非洲聯盟前身——非洲團結組織成立60周年，歡迎非洲聯盟將2023年定為「非洲大陸自由貿易區協定年：加快實施非洲大陸自由貿易區」。

中方全力支持南非舉辦金磚國家同非洲國家領導人的「金磚＋」對話會。中方大力支持非洲聯盟成為二十國集團正式成員。

非方讚賞中國為支持深化多邊主義提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，堅信中國和非洲的發展將為世界和平和發展帶來更多機遇。雙方將繼續促進中非高品質共建「一帶一路」合作與非洲聯盟《2063年議程》、非洲各國發展戰略緊密對接，推動中非合作提質升級。

雙方一致認為，中非合作論壇自2000年成立以來，聚焦實現中非人民共同富裕與可持續發展，已成為南南合作的高效平台。雙方讚賞《中非合作2035年願景》首個三年規畫和「九項工程」落實進展。非方歡迎中方提出《支持非洲工業化倡議》、《中國助力非洲農業現代化計畫》、《中非人才培養合作計畫》等倡議，以支持非洲大陸可持續發展。

中方認為，非洲聯盟《2063年議程：我們想要的非洲》所宣導的非洲大陸方案和專案對促進非洲社會經濟發展至關重要，區域經濟共同體在執行落實方面發揮核心戰略作用。雙方強調，應對非洲發展挑戰應同《2063年議程》第二個十年實施計畫緊密協調。發展夥伴均應著眼於支持非洲確定的優先事項，從而確保協調一致，以行動為導向，從戰略角度出發參與非洲事務。

雙方重申繼續推進中非合作論壇機制建設。

雙方重申堅定捍衛《聯合國憲章》宗旨和原則，堅定支持彼此維護國家領土完整、主權、安全和發展利益。中方支持非洲國家探索符合自身國情的發展道路，非方重申堅定奉行一個中國政策。

雙方認為「非洲和平與安全架構」是應對非洲大陸安全挑戰和威脅的有力規範架構。鑑此，中方將向非洲聯盟和平基金提供支持，以有效解決非洲大陸衝突。

中方歡迎非洲國家領導人為解決烏克蘭危機採取的建設性和創新性舉措。雙方呼籲加強對話接觸，建立互信，為衝突雙方營造有利於對話的環境。

雙方一致認為，中非合作應關注強化現有全球機制，確保開發中國家參與，展現包容性，贏得全球信任。鑑此，應解決多邊金融機構和聯合國安理會改革這一長期未決的問題。