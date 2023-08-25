據日本共同社報導，東京電力公司昨天啟動福島第一核電站核汙水排海作業，中國強烈譴責排海，宣佈全面暫停進口日本水產品。日本首相岸田文雄昨公開要求中方立即取消該限制。東電發表評論稱若出口遭受損失，將進行適當賠償。

岸田文雄表示，日方已通過外交途徑提出反應，要求中方立即解除禁令；又說已向中國政府表示，日方強烈鼓勵基於科學根據，交由專家討論有關核汙水排海所帶來的影響。

據福島縣漁業協會聯合會（縣漁聯、磐城市）相關人士稱，東電社長小早川智明在啟動排海前造訪縣漁聯，道歉稱「至今給大家造成很大困擾並帶來形象受損等擔憂，將誠心誠意進行應對」，向漁聯高層等鞠躬致歉。

排海計畫持續約30年，直到第一核電站反應堆報廢作業結束。每天都在產生成為核汙水之前的汙染水，廠區內林立的保存汙染水的儲罐約有1000座，即便按照計劃2023年度排放約3.12萬噸，也只能減少約10座儲罐的量。啟動排海後仍存在大量課題。

東電把24日排放的核汙水中約1噸用約1200噸海水稀釋後放進大型水槽，確認放射性物質活度為最大63貝克勒爾，大大低於東電設定的排海標準、即1升不到1500貝克勒爾（日本國家標準的1／40）。下午1點03分開始排放，核汙水通過海底隧道在近海約1公里之外的海中擴散開來。

今後每天排放約460噸核汙水，計劃首次用17天左右總計排放約7800噸，2023年度計劃排放4次。

核汙水是把被放射性物質污染的水用「多核素去除設備」（ALPS）淨化後的水，目前在核電站廠區內保管的量約為134萬噸，相當於容量的約98％。