今（2023）年8月15日23時鬼門開，好兄弟領取30天通行證造訪人間，除了在中元普渡時準備三牲四果款待，避免半夜出遊、吹口哨、曬衣服及前往危險海域戲水也是許多人在鬼月期間特別注重的禁忌，小心駛得萬年船，尊重「好兄弟」、「好姊妹」，平安順利度過農曆7月。

想知道哪些是你在鬼月期間不可馬虎的禁忌嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看網路上大家都希望可以盡量避免觸犯的鬼月禁忌有哪些吧！

No.10 舉辦、參加婚喪喜慶

參加婚禮或舉辦婚禮是幸福洋溢的喜事，但每對新人幾乎都會特別避開農曆七月，原因在於民俗上認為鬼月不適合舉辦喜慶之事，否則會引來孤魂野鬼進家門，不僅招來惡運纏身還會衰事連連，若是舉辦親人喪事，也不適合在當月進行火化。

隨著時代演進，儘管部分年輕人大多可接受農曆七月結婚，但長輩還是希望登記日期盡可能避開，「我們宴客在農曆七月，長輩只要求登記避開就好」、「長輩們很堅持不能農曆七月...」、「宴客變補請+1」、「許多基督徒朋友們都不會介意」。

No.9 夜遊夜衝夜教

從大學時期許多人都喜歡騎著機車，跟著三五好友到海岸、山上夜衝夜遊，系上宿營時學長姐也不免帶著學弟妹夜教，恐怖刺激的行程總是讓人又愛又怕！但夜遊、夜衝、夜教在鬼月期間也被嚴格禁止，避免在荒郊野嶺等陰氣重的地方侵犯孤魂野鬼，否則容易惹禍上身。

曾有鄉民在PTT上透露和朋友去露營時到附近鬼影幢幢的地方夜遊，未料一行人參觀完後遲遲繞不出去，其他網友也告誡「不管是不是鬼月，夜遊還是盡量避免吧」、「就跟你家無緣無故被闖入一樣，應該也會不爽吧，彼此尊重一下吧」。

No.8 亂撿玩偶雕像

如果自己一個人在家，或是家裡有小朋友，通常都會擺放可愛的洋娃娃或玩偶，不過傳說農曆七月無形的鬼魂會尋找人形物體附身，像是雕像、玩偶、芭比等娃娃就很容易成為祂們的目標，因此除了不要在這段時間亂撿玩偶，也建議暫時將家中人偶收進櫃子，或是剪十元大小紅紙貼在人偶底下、綁上紅線驅邪。

網友也侃侃而談，「以前小時候害怕洋娃娃布偶怕到睡不著」、「傳說農曆七月前要燒掉」、「睡到一半突然有東西砸到我的臉上，當然整個驚醒！起來後往旁邊一看，居然是那個紙模型」。

No.7 掛風鈴、鈴鐺

迎接夏日的微風，許多人都喜歡在自家窗戶旁掛上風鈴，或是在寵物項圈裝上鈴鐺，但農曆七月如果將風鈴掛在門口、陽台或窗戶，孤魂野鬼聽到風鈴聲就會以為是在召喚祂們，小心好兄弟直接不請自來！

不少民眾對於掛風鈴也「寧可信其有，不可信其無」，抱持以防萬一心態，「風鈴，盡量不要掛啦」、「我很小的時候已經聽爺爺奶奶說風鈴是招來的」，但也有人認為保持平常心看待即可，「門後掛30年了」、「做人不偷不搶，心存正念一切平安」。

No.6 深夜前往醫院、宮廟

在鬼月之時，許多長輩都會要求晚輩不要在晚上前往陰氣過重的地方，像是醫院、墳場、陰廟、屠宰場、廢墟房屋就不建議前往；此外，農曆七月為了讓好兄弟可以出來走走放風，因此管事的神明大多數都不會辦事，甚至會將香爐封起來，若是八字輕、身體不佳的人前往宮廟，就容易發生卡到陰的狀況。

網友也表示「七月磁場混亂，選擇～有正能量的大廟」、「廟口以及附近會圍著一大群的阿飄，雖然不會害人，不過沒事就不要靠過去了，難免沾染到」，也有人補充佛教不會忌諱，「可以去寺廟，因為佛教不忌諱」。

No.5 半夜吹口哨、大聲喧嘩

想到鬼月害怕的禁忌，就會讓人想到半夜不能吹口哨、大聲喧嘩！不過究竟為什麼農曆七月不能吹口哨呢？相傳是因為口哨、笛子聲音較高，若是在夜深人靜時吹口哨、吹笛子，或是在晚上盡情唱歌、大聲喧嘩，就很容易引起阿飄的注意。

日前有影迷透露《靈異街11號》第一集阿海的爸爸提醒阿海晚上不要吹口哨，也讓其他網友爆發共鳴，「我也有聽過我阿姨說，晚上不要吹口哨或笛子耶！」、「小學有次晚上吹直笛就遇到惹...超毛的」、「我晚上也都不敢亂吹口哨」。

No.4 晚上洗衣、晾衣

每逢農曆七月日落後就會有許多忌諱，雖然多數上班族都要等到晚上才有時間做家務，不過鬼月時因為阿飄喜歡依附在潮濕或陰涼的地方，所以假如在深夜、凌晨洗衣服，剛洗好的衣服還沒照到陽光，可能就會先被好兄弟佔據。

在阿飄拜訪人間，不少民俗專家建議要在日落前收完衣服，網友也表示「聽老一輩的人說，晚上陰氣重會附在衣服上面」、「晚上曬衣服不容易乾」，但也有人不介意，「就習俗啊，不介意就照曬」、「不曬的話隔天只好裸奔」。

No.3 買房買車、搬家入厝

如同結婚一樣，買房搬家被視為一大喜事，如果選在鬼月交車交房，據傳就會比較容易買到不乾淨的車子和房子。倘若真的要搬家，建議可先在舊家留幾件物品或是將家具擺亂，等到鬼門關後再將剩下的物品搬進新家、把所有家具擺正，徹底清潔並在入住前3天打開全燈，避免不好的氣場出現。

網友對於鬼月搬家分享，「求心安的話，還是盡快在七月前或七月後再搬新家吧！」、「我之前就是七月入厝，一切還ok，不過，如果可以的話，還是避過比較好」。

No.2 講鬼故事、說鬼或死字

鬼月期間最讓人忌諱的還有講鬼故事和說「鬼」、「死」字！若真的要提到，就以「好兄弟」或「好姐妹」代稱，避免惹怒在人間放風的孤魂野鬼。在半夜和朋友分享鬼故事、看鬼片，心理上也會變得容易焦慮緊張，影響睡眠品質和精神。

有網友先前在Dcard上透露朋友在農曆七月住進新租屋處時，鐵齒亂講話「叫祂們來啊」，未料卻發現被鬼魂找上身，其他人也有感而發表示，「我真的覺得寧可信其有，不可信其無」、「因為現在農曆七月，數量增多，一句出言不慎惹及他飄，人家當然會不爽啊」、「無論何時何地都是該尊重的」。

No.1 危險海域戲水玩耍

雖然炎炎夏日為了消暑都會跑去玩水，不過適逢農曆七月，大多數的人都曾聽過長輩勸告不要到海邊、溪邊、河邊玩水，否則容易被水鬼抓交替、發生憾事；不過隨著時代觀念改變，保有安全戲水觀念、提升泳技自保，避免在氣候不佳時從事水上活動，平常也不要擅自跑到危險海域活動，結伴同行，就能大幅降低在鬼月期間發生意外風險。

網友對於農曆七月戲水也表示，「發現鬼月墾丁海邊很多人在游泳、玩水上活動」，但也有人認為安全為上策，「不敢靠近水邊」、「平時就不太敢看恐怖片，這月份更不敢，還有不想半夜上廁所，也不敢去海邊玩」、「會避免去海邊玩水，其他還好」。

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◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月22日至2023年08月21日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『鬼月禁忌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統