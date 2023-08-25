本次透過宏達電VR技術，讓《永恆聖母院》利用多元形式的虛擬體驗科技應用和數位藝術做為藝術媒介，以最新科技還原重建中的巴黎聖母院，重現聖母院的輝煌。

宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，本次《永恆聖母院》落地台灣，世界巡迴首站設在高雄。宏達電很榮幸能參與巴黎聖母院虛擬重生過程，透過這樣的方式全球及台灣的珍貴文化遺產都能永久保存下來。相信《永恆聖母院》在高雄的展出定能引起高度關注與迴響，一同見證5G、VR科技和文化的結合，為藝術文化科技應用落地生根提供契機。期許未來能在高雄創造出更多科技與文化結合的創新成果。

VIVE Arts總監葉心宇則表示，這樣的合作模式開啟了更多可能性，讓我們能夠以全新的視角看待、理解和傳承文化。「永恆聖母院」穿越時空沉浸式VR之旅是對歷史文化嶄新詮釋的重要一步。這項創新體驗讓體驗者不再只是旁觀者，而是穿越者和參與者，不僅僅是讓觀眾進入巴黎聖母院的場景，更是一場藝術、科技和情感的交融。