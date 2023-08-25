或許是受到上季季後賽首輪就遭熱火淘汰出局刺激，公鹿「字母哥」阿提托康波最近接受《紐約時報》專訪，強調自己目標是打滿20個球季，就跟布萊恩、諾維茲基、鄧肯等球星一樣，卻公然放話，「贏下總冠軍永遠在第一位，我不想在同一隊效力20年，卻沒贏下另一次總冠軍。」

阿提托康波曾在2020-21年率領公鹿摘冠，他卻坦承自己在那個球季出現心理問題，幸好公鹿建議他跟運動心理學家見面溝通，讓他找到面對壓力方式，以及重新發現打球樂趣，「我有可能在2020年離開公鹿，我關心快樂、健康與我的孩子，但那個球季是我籃球生涯當中感受到最棒感覺。」

公鹿今年休兵期開除前總教練布登豪瑟，改找暴龍助教阿德里安葛瑞芬擔任教頭，讓阿提托康波不禁懷疑自己是否要跟公鹿續約，「我對公鹿永遠不會有壞的感覺，我相信我們一起度過難以置信的10年，我替密爾瓦基這座城市付出一切，但你必須展示我們正在努力重建。」

阿提托康波也自信放話，「就像詹姆斯、喬丹在美國的名氣之大，我在希臘也一樣，甚至名氣更大。」他也坦承自己相當節省，因為他要讓自己孩子花他的錢，他目標想要生6個孩子，目前他已經有兩個兒子，未婚妻也懷著他第3個孩子，但他並不想讓自己小孩的照片曝光。