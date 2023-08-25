高虹安公布新竹棒球場祕寶！ 人渣文本驚爆：「這部分」全得砍掉重練

被外界戲稱為「大祕寶」的新竹棒球場報告出爐，新竹市長高虹安昨（24）日也在臉書發文，表示報告原文上網，並揭露幾項重大問題。對此，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航認為，他把大聯盟報告看完後，發現在比賽的部分都需要砍掉重練。

美國大聯盟場務專家Chad Olsen今年7月13日到新竹棒球場檢測場地並作改善評估。（本報資料照片）

周偉航指出，新竹棒球場不只表土有問題、中間的土有問題、連底層排水設計、澆花器都有問題，甚至連投手板到本壘的距離都是錯的，且球場外野、警戒區也是錯的。如果雨真的下的很大，排水系統會因為地下停車場卡住，最後只能從全壘打牆排出去。

不過對於民眾黨是否有能力打好新竹市棒球場的議題，周偉航坦言，真的非常專業，自己把詳細內容丟上網，就有大量綠營支持者跟他辯論，這個議題處理起來非常困難，「民眾黨有這個能力去把這個議題打好嗎？」且外界也會審視，高虹安要怎麼解決球場的問題。

除此之外，周偉航還強調，新竹棒球場的議題似乎可以操作攻擊民進黨，但綠營多半會回應，「請法辦、請修正」，那高虹安該怎麼處理？高現在是一個執政者，不是監督者。周直言，「棒球場一案讓民眾黨短期內看起來有反擊的契機，但長期來看沒那麼好操作。」