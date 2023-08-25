澎湃新聞25日報導，為全面防範日本福島核汙染水排海對食品安全造成的放射性汙染風險，海關總署決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。大陸各地壽司品牌密集表態未用、或已停用日本食材。

金匠壽司8月24日晚間相關公告稱：作為中國本土企業，第一時間回應海關總署公告，所有門店已全面下架與日本進口水產品相關原料的菜品。

同日，廣東佛山的夏樹壽司發布「緊急聲明」稱，夏樹壽司從未使用任何與日本有關的食材！不管過去，還是將來！所有食材均來源於正規管道。

廣州大雄壽司表示，該公司採用的均為正規管道採購符合安全規範的食材，並未使用福島等日本10縣的產品。

重慶的奈賜壽司表示，本店無任何日本進口食材，鮭魚為挪威進口，其餘食材均為國產。

福建的三番一品壽司也稱，無日本進口食材，只做中國壽司。鮭魚為挪威進口，蟹子來源為漳州東山島，鰻魚、鯛魚、金槍魚、八爪魚、秋刀魚等來源為浙江舟山。

禾綠壽司表示，作為中國本土企業，禾綠第一時間回應海關總署公布的公告，禾綠壽司所有門店已全面下架與日本進口水產品相關原料。

《廣州日報》報導，此外，迴轉壽司巨頭壽司郎公關部負責人表示，「我們很大部分食材來自日本以外世界各地，日本產地部分會盡快聯繫其他產地供應。」美心集團旗下元氣壽司方面負責人稱，「我們不想用任何對消費者有風險的食材，今年3月日本公布計畫開始，我們已經啟動停用日本食材的計畫，逐步替換掉日本食材。從7月份開始，所有門店已經沒有使用日本海產了，改用國產和外國安全海域的優質食材。」