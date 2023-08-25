萬物皆漲，讓荷包更為吃緊，薪資收入多寡也變得更加重要，有網友詢問現在薪水多少才算高薪？引起熱烈討論，不少人認為至少要年薪百萬才能算高薪。

該名網友在PTT論壇上發文表示，每天都在喊低薪，有的人10萬喊低薪，還有人4萬就說是高薪了，「現在到底月薪幾萬算低薪啊，還是用gg（台積電）新人起薪60k當基準。」

文章有不少網友回覆，「10萬以上才能算高薪吧」、「6萬覺得不夠花，蠻低薪的」、「科技業10萬低薪，服務業4萬高薪」、「看產業吧，個人覺得是平均薪資。」

此外，許多人認為至少要年薪百萬才能算高薪，「年薪沒百萬怎麼活」、「年薪百萬算高薪」、「年薪百萬是高薪標準」、「年薪百萬就算一般人眼中高薪」、「年薪百萬吧，PTT大概要300百萬才能算」、「社會標準應該是年薪百萬。」

主計總處10日公布6月工業及服務業薪資統計結果，台灣的經常性薪資平均是48032元，若加上獎金、加班費等收入，總薪資平均約為57045元，可以當成一個參考指標。

去年底，主計總處公布2021年受雇員工全年總薪資（含經常性與非經常性薪資）中位數為50.6萬，換算月薪約4.2萬，平均總薪資為67萬，有約68.31%的人無法達到平均總薪資，比率創新高。