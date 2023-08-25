篠崎泫成為作家發表新書。（粘耿豪攝）

30歲的篠崎泫透露喜歡有責任感的男生。（粘耿豪攝）

篠崎泫表示不會再去在意別人想法。（粘耿豪攝）

篠崎泫。（粘耿豪攝）

篠崎泫。（粘耿豪攝）

篠崎泫籌備4年發行新書《別讓世界奪走你該有的燦爛：餘生，只需要取悅自己》，分享小時候遭到親生父母遺棄後在各個寄養家庭顛沛流離，及長大後如何自我療傷的人生經歷。她3月被爆料介入陳零九跟交往10年的網紅女友呼呼感情，導致2人分手，篠崎泫表示還是會和陳零九聯絡，「之前完全是一個誤會，我們就真的只是朋友」，透露雙方友情沒有受到影響。

緋聞爆發後，搜尋篠崎泫的名字總會出現陳零九，她自嘲：「往年也有很多很荒謬的，我覺得我對這些人很不好意思，如果真的是男朋友就好交代，但都不是，對這些人實在很抱歉」，她希望大家能多關注她的工作，不要再總想著把她的名字跟其他男藝人湊對。

當時，凱希、荳荳、紀卜心等人在限動發出狐狸精貼文，被外界解讀為指責篠崎泫介入他人感情，篠崎泫表示沒有因此覺得委屈，「我覺得大家都很會聯想，我現在都好奇會再出現多荒謬的故事」。

過去面對誤會，她會急於解釋，為自己爭一口氣，但經過紛紛擾擾後，她發現不管怎麼講，大眾只會聽自己原先就選擇相信的內容，「不只新聞，也有一些朋友間的以訛傳訛，他們極盡所能的發揮想像力，創造很多沒有發生過的事，或是講自己拼湊的故事講的很開心，或許，這就是他們的樂趣」，她說，現在只想做自己，不想被外界言論所影響。

單身2年的她，透露喜歡有上進心，懂得知足、珍惜事物，對自己的言行舉止很負責任的男生，「我比較看個性，談得來最重要，外表高矮胖瘦我不在意」，她說自己在感情方面不敢主動，也不曾主動追求，「我滿幸運的，我喜歡的人也都剛好會喜歡我，可能我的幸運都是在愛情上」，發新書的她也笑說，現在最加分的行為，就是認真看完她的書。