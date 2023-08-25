民進黨立委賴品妤24日出席醫藥記者會，被問到父親賴勁麟相關問題時，突發生摔倒意外，掀起風波。網友先前發現，一位妙齡的成人女直播主長得有點像賴品妤，引起討論。

一名網友在Dcard以標題「暗黑賴品妤」發文，表示某成人直播網站上，有位女直播主擁有賴品妤的神韻，原PO貼出對方的照片，開放給大家評論；只見這名女直播主暱稱QQ，自介寫著22歲、亞洲人、中等身材、會中/英文，而照片中的她臉很小、五官小巧精緻，身材纖細、皮膚白皙，符合東方人的審美觀。

這篇文章共有500多網友按讚、近200則留言，部分網友認同原PO，表示：「比賴漂亮太多了吧」、「有像，但感覺還是ㄆㄩ好看一點」、「會不會那個有可能是她」，但也有網友覺得不像，還趁機酸：「賴不講話是硬的起來，但一開口馬上軟竿。」

Dcard網友討論女直播主和賴品妤的相似度和顏值高低。（圖／翻攝Dcard）

賴品妤近期因「雲豹小公主」爭議話題引發討論，她的爸爸賴勁麟的雲豹能源公司遭在野陣營質疑大賺綠能財，之後辭去董座，賴品妤24日出席醫學會乾眼衛教活動，再被媒體團團圍住詢問此事，過程中突爆發摔倒意外，與中天記者產生衝突，掀起兩派口水戰，有一份最新網路民調詢問「關於民進黨立委賴品妤。請問您怎麼看」，高達88%網友認為賴品妤明年會連任立委失敗。