7月以來台股主動式基金平均上漲超過7%，前十名基金報酬率甚至都在17%以上。以基金公司實力而言，最強台股團隊非統一投信莫屬。7月以來台股基金報酬率前十強中，統一投信旗下基金佔了一半，力壓群雄，遙遙領先。顯示統一投信並非只有少數基金出類拔萃，而是整體投研團隊都具備優秀實力。

統一投信上榜的5檔基金，分別為統一中小、全天候、經建、黑馬及台灣動力基金。統一中小及全天候基金，也是唯二檔7月以來漲幅達到兩成以上的台股基金，報酬率為26.67%及21%。統一經建、黑馬及台灣動力基金，7月以來報酬率也有18.45%、17.81%及17.59%，是電子指數及整體台股基金平均報酬率的數倍。

統一中小基金經理人陳之硯表示，預計8、9月台股大盤呈現橫盤整理，但個股仍然有表現機會，AI股第3季展望及毛利率有機會上修，為股價後市表現的正面因素，第4季市場焦點將轉向關注明年獲利，美國下半年經濟軟著陸機率大，使明年企業獲利預期有望回升，帶動台股後市表現。

陳之硯表示，近期AI股震盪劇烈，但先前短線回檔主因是受到總經不確定性及缺料影響，AI市場仍呈現供不應求，成長趨勢明確，隨著先進封裝產能供給恢復順暢，AI伺服器也將加速出貨，進一步拉升企業營收。