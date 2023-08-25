●波音周四大跌近5%，給道瓊指數帶來最大的拖累，因737 MAX飛機發現新缺陷，恐推遲交貨時間。其供應商Spirit AeroSystems股價重挫12.7%。

●輝達（Nvidia）微漲0.1%，收在471.63美元，盤中一度急漲 6.7%，再創歷史新高。其上季營收翻倍成長、獲利暴增逾4倍，且本季財測遠優於市場預期，更宣布250億美元庫藏股計畫，意味著極為看好AI前景。

●Nike收跌1.1%，連跌第11個交易日，再度刷新記錄。在通膨升高、需求放緩等擔憂籠罩下，近來運動用品股走勢低迷不振。

●Dollar Tree重挫12.9%，在標普500指數中表現最差。其第二財季（截至7月29日）營收年增8.1%，為73.2億美元，優於市場預期的71.8億美元。淨利年減44.3%，為2億美元。經調整後每股盈餘為0.91美元，優於預期的0.87美元。Dollar Tree預估全年每股盈餘介於5.78～6.08美元，不及分析師預估的6.03美元。執行長Rick Dreiling表示，整體經濟情勢不明，消費者減少開支，使集團經營面對挑戰。

●迪士尼（Walt Disney Co）下挫3.91%，收在82.47美元，創下近9年來新低，部分投資人押注其股價將在未來幾個月進一步下跌。迪士尼在8月初發布財報時，執行長Bob Iger坦承公司近來面臨充滿挑戰的環境。自此，迪士尼股價已經跌逾5%。