柯文哲競辦發言人陳智菡。（摘自陳智菡臉書／楊亞璇台北傳真）

民眾黨總統參選人柯文哲拋出，以最開放的態度與各黨領袖展開對話，對於是否與國民黨總統參選人侯友宜以民調整合，更鬆口「什麼事都有可能」。柯文哲競辦發言人陳智菡今天證實，幕僚已經啟動作業，在幕僚層級會議要先確定大家是否想見面，想見面的話要談什麼，柯文哲不排除跟侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫見面。

陳智菡今天上午接受黃暐瀚主持的《POP撞新聞》廣播專訪，針對柯文哲拋出各黨領袖對話議題，陳智菡表示，柯文哲這兩天有比較明確的表態，大家要談就來談，既然朱立倫有說大家可以坐下來談，「台灣阿銘」（指郭台銘）也說可以喝咖啡，不過柯文哲說喝咖啡會心悸，可以喝果汁，對於侯友宜，之前在雙北有蠻多合作，彼此有溝通管道。

陳智菡說，柯文哲823臉書寫說，可以跟個黨領袖對談凝聚共識，台灣很長時間很多對立，政治氛圍上一刀切，統、獨彼此定義，互相說對方賣國賊、投降主義、看到中共就腿軟等，選舉其他東西被捨棄掉，重要民生議題不討論，變成統獨對決，政黨領袖必須共商國是，透過集體討論尋求國家新共識。

陳智菡說明，柯文哲認為所有政黨領袖不要這麼壁壘分明，什麼都不談，前總統李登輝與民進黨前主席黃信介可以坐下共商國是，召開國是會議。

陳智菡說，至於在野是否可能談，「幕僚之間已經啟動相關討論」，「因為在野與在野之間有必須要監督...」。黃暐瀚此時打斷陳，詢問柯文哲、侯友宜可能會見面？陳表示，沒有排除見面的可能。

黃暐瀚追問，柯文哲不一定要堅持到底嗎？陳智菡則強調，「沒有、沒有，他（柯文哲）還是堅持到底，但是在堅持到底之下，是不是還有更多可以談的內容」。

黃暐瀚總結，柯文哲參選總統堅持到底，但是不排除跟侯友宜、郭台銘、朱立倫見面，陳智菡秒回，「對，沒錯，先見面，要怎麼談，或談什麼東西」。她說，在幕僚層級會議要先確定大家是否想見面，想見面的話要談什麼，如果要談什麼沒有共識，當然就不可能有進一步的見面。

陳智菡表示，並沒有排斥幕僚作業這些事情，甚至是幕僚之間針對各自的線，或是本來聯繫的對象，開始去接觸，或對方接觸，他們也是說來談談看，看有什麼是必要談的。

黃暐瀚表示，郭台銘希望侯友宜或柯文哲當副手，如果郭台銘只是要說服柯文哲當副手，還會見面嗎？陳智菡稱，「如果只有預設這個前提，機率就很低」，如果大家要談事情，必須要保持開放的態度，在不預設前提的狀況下來談。