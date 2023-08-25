新上任的Gap執行長狄克森(Richard Dickson)指出，公司正在整頓業務、聚焦成長，成效已開始浮現。狄克森先前曾在芭比娃娃母公司美泰兒(Mattel)擔任總裁兼營運長多年，Gap期待在他掌舵下，旗下品牌能迎來嶄新氣象。Gap過去一年來厲行整頓、裁員逾2000人，約佔後勤人力的25%，並將管理層級從12級精簡至8級，以期提高決策、創新效率。Gap首季雖營收下滑但毛利率逆勢上揚5.6個百分點至37.1%，激勵股價上漲。

法人指出，GAP台廠供應鏈以聚陽為主（儒鴻僅出貨集團旗下Athleta品牌），2022年GAP營收占聚陽營收29%，旗下品牌 GAP、Old Navy、Banana Republic、Athleta 皆有出貨，自2Q公司提及持續接到美系客戶之追加訂單貢獻營收及獲利，雖GAP本次法說下修下半年營收預期，然觀察GAP DOI今年以來已回復至較正常水位，下半年補庫存行情仍值得期待。

聚陽預期3Q營收可望較去年同期之高基期水準持平，毛利率則因短單比重仍高（約30%）可望較去年同期改善0.5個百分點以上，4Q目前手上訂單量成長達10%，展望仍呈正向。