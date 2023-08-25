文／記者林亞樺撰寫提供

國內首檔「月配息」台股ETF-復華台灣科技優息（00929），不只小資族無痛的「存錢」方式，其「月配息」機制也深受退休族的歡迎，畢竟退休之後沒有固定的工作收入，若能在勞退、勞保等基本退休金之外，額外「開源」、創造出每月領息的現金流，無異是退休族晚年自給自足、不成為晚輩負擔的最大目標。

根據勞動部勞保局的統計資料顯示，在2022年有近160萬人符合領取勞保老年年金資格，平均每月領取1.8萬元的退休俸，至於一次領的勞保老年年金平均為180萬元，攤開其他數據做比較，主計處2021年的調查數據指出，國人每月平均消費金額為23,513元，若以每月1.8萬元的退休俸作為計算，18,000-23,515= -5,515，換言之，退休後的生活，平均每月還有5,515元的缺口，而且若加上可能會面臨的通貨膨脹，缺口只會更大，也因此退休後若想要怡然自得地過生活，可能必須要務實一點，尋找適合的「開源」方式。

富裕的退休生活不是夢！ 這樣做就對了

事實上，月月配的ETF 00929會深受兩大族群的歡迎，原因在於每個月都看得到「錢」進口袋，若每個月想要擁有3萬元的退休金，30,000-18,000（平均退休俸）=12,000，也就是每個月還需要補足12,000元的收入，一年需要144,000元，以年化配息率8.5%為計算，退休時必須準備170萬元來創造退休所需的額度，若配息為6%，則需要備妥250萬元。

若選擇勞保老年年金一次領，平均為180萬元，

以年化配息率8.5%為計算：180,0000 X 0.085=153,000(元/年)，平均一個月增加12,750元。

以年化配息率6%%為計算：180,0000 X 0.06=108,000(元/年)，平均一個月增加為9,000元。

對於許多退休族來說，最害怕的莫過於買到航海王等景氣循環股，也就是股價及配息大起大落的股票，而00929投資的是經過基本面篩選的高股息電子科技股，挑選連續三年ROE均大於0並排除波動性、現金股利變異係數較高的股票，有效降低選到景氣循環股的機率。

此外，00929追蹤之指數(還原權息)過去5年累計報酬率108.8%，5年年化報酬率15.9%，5年平均指數股息率7.5%，代表每年潛在資本增值空間約為8.4%，兼具股息與成長性，也隱含填息能力強。

(表/復華投信整理)

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