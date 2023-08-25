又有詐騙重犯發監前落跑！前「台基集團」負責人王宗立與胞弟王安石（原名王宗貞），20年前雇用大批辣妹業務員騙買靈骨塔詐財，受害人不計其數，被封為「辣妹詐騙始祖」。王宗立被判刑5年6月確定，台北地檢署傳喚他發監執行時，發現他早在2019年就出境未歸，北檢近將聲請沒收當年王妻具保的100萬元保證金，另發布通緝。

至於胞弟王安石則被判刑4年6月確定，但王安石卻早在2018年6月就利用向台北地院聲請暫時解除境管機會，以金門小三通逃亡大陸，北檢已併案通緝，王安石還與妻子宋慧喬（原名宋芷妍）因涉吸金詐騙1.5億遭通緝。據指出，王宗立、王安石逃亡期間仍藉「台灣經驗」疑在對岸繼續行騙，警調積極追緝。

54歲的王宗立，與胞弟王安石在國內涉及多起吸金詐騙案，早在2003年間，調查局就查出王宗立、王安石兄弟成立「台基集團」，2人以巨宗、巨貞公司推銷靈骨塔，偽造前嘉義市長張文英署名的公告，佯稱嘉義墳地將遷葬，靈骨塔價格將上漲，大肆推銷靈骨塔。

王氏兄弟還以台基建設等多家公司，推出投資預售屋「富貴專案」等各式投資專案，雇用辣妹業務員加入婚友社，誘騙無社會經驗的年青人或軍人投資購買靈骨塔、預售屋等專案商品，不少人被騙求助無門，引發社會關注，兄弟倆因此被封為「辣妹詐騙始祖」。

2008年王宗立另打著「碳基金」名義，違法販售境外二氧化碳交易基金吸金上億，再遭檢調調查，2013年王宗立一度改名「王慎言」，被控成立科技公司推出「迷妳雲」網路播放器吸金，遭刑事局查辦，但「迷妳雲」案，王宗立一、二審都獲判無罪。

而王安石在詐騙方面與哥哥不遑多讓，王安石與妻子宋慧喬被控於2014年成立「建富」集團，對外打著與名醫江守山合作提供月子餐，並在廈門經營做月子中心的名義，推出不動產等各式投資方案，以年利率12到24％的保證獲利，吸金1.5億元後落跑，北檢2020年起訴王安石、宋慧喬、助理葉士銘共6人，通緝王安石、宋慧喬、葉士銘3人。

不過，北檢發現，王安石、宋慧喬早在2018年向北院聲請暫時解除境管，法官要求夫妻倆各提出50萬、30萬元保證金後，准予暫時解除限制出境，但2人卻趁機於2018年6月7日、15日分別從金門以小三通逃亡大陸迄今未歸，北院另對2人發布通緝。

至於王宗立被判刑5年6月確定，北檢自今年2月起傳喚他發監，但王宗立早已落跑，北檢發現，王宗立早在2019年11月16日就出境未歸，經戶政機關於2021年11月29日註記遷出國外，但他因另涉其他案件已於2020年8月12日遭法院通緝。

王宗立因2003年涉台基集團吸金案一度遭羈押，之後北院裁定100萬元交保，由時任台基集團財務副總的妻子李緻嫻（原名李慈慧）為他辦保後免押，北檢雖認定王宗立已逃匿，但因王宗立人不在台灣，國內並無住居所，為完成送達的法定程序，日前已將執行傳票置於北檢官網上公告，之後再向北院聲請沒收王宗立當年具保的100萬元保證金，另併案通緝。