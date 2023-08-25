文／記者蔡季伶撰寫提供

月月領息真的香！主打「月配息」且「100％科技成分股」的全台首檔台股月配息ETF -00929 復華台灣科技優息近期成了存股界當紅炸子雞。8月1日復華投信官方網站公布，00929的第二次配息與首次配息同樣落在每單位金額0.11元，市場估計年化殖利率約8%，引發市場關注17日除息前是否將湧入一波購買潮。

分析00929自今年6月9日掛牌後，基金規模一路從50多億元高速成長至400億，可以說是近期ETF大紅牌。許多理財達人分析，究竟00929為什麼這麼夯?

綜合多數理財達人分析，得出以下最關鍵的三項因素：

一、 月配息回饋即時 利滾利更吃香

「投資最重要就是看見收益，錢可以快速入袋最實際！」一位理財達人這樣說。00929主打月月配息，對於上班族而言，等同於是月薪以外的額外收入，月月有錢領相當重要，因而成了00929第一印象的最大賣點。假若近一步，以利滾利投資方式，將月息再投資滾入本金，1年滾12次，還有機會創造更大的財富。

然而，金融市場起伏不定，想利滾利也得持之以恆地長期投資，另也要看是否具「穩定的高配息力」，00929掛牌時間尚短，其月配息能力是否能維持整年都不偏離年化殖利率8%左右仍是未知數，但多數達人仍看好其後續潛力，主要是00929掛牌時恰巧碰上台股除權息旺季，並透過平滑化機制來穩定未來每個月的配息金額，讓存股族感受到較為穩定的股利政策。

二、 看重成分股篩選 儼然成為新國民ETF

延續「穩定股利政策」話題，要想穩定獲利其重要的核心就是成分股的選股邏輯。00929成分股篩選機制（下圖）選股範圍、篩選標準及年度調整成分股都讓股民們一覽無遺。

其中達人們尤其看好篩選標準中基本面的「股利變異性」，剔除近五年現金股利變異係數最高的前10%，可以對股東的回報較為穩定，比方說此家公司今年配1塊明年配5塊，00929便不太喜歡這類股利不穩定的股票，等於是說00929可避免去選到股價及配息大起大落的景氣循環股。如同今年六月00929汰換AI飆股，如換掉緯創、技嘉、仁寶等，雖引發熱議但達人普遍認為00929有把台股上一波ETF熱潮所產生的問題點做修正。

此外，也點出在「設定個股權重」部分上限為10%，而00929收納40檔成分股，分散度足夠且設定個股權重上限為10%，此設計可避開過於重押單一個股的風險。

(個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。)

資料來源：復華官網

三、 省荷包！月配息不易觸及補充保費

00929因為每月配息，所以對投資部分較大的投資者而言，因為月配息的單筆股息分散成12個月配發，因此較不容易觸及二代健保繳交標準。假設以單次配息0.11元計算且全數配發股息，至少要持有182張才需要繳交。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。