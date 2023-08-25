受到聯準會再釋出升息訊號衝擊，美股全面下殺，道瓊指數下跌373.56點，昨日表現強勢的台積電、AI概念股全數拉回，今日盤面台鹽受到日本核汙水排放入海、民眾搶鹽消息利多激勵，早盤攻上37.45元漲停價後鎖死。

日本昨日起開始排放福島核處理水入海，影響所及，使大陸江浙沿海等多地民眾掀起搶鹽潮，綜合陸媒報導，江蘇揚州的大潤發等超市購買食鹽的市民明顯變多，一些品牌食鹽的貨架陸續被清空。

不少搶鹽的市民表示，雖然知道食鹽保存期限只有3年，但看到其他人購買也跟著囤貨。報導提到，市民的恐慌部分來自微信群分享的「囤鹽」訊息。更有網上截圖顯示，有人已經買了90包鹽。

日本將福島核電廠的核廢水排入太平洋，讓亞洲鄰國都繃緊神經，韓國消費者瘋買海鹽和海鮮囤貨，各大超市貨架上鹽巴被搶購一空，導致韓國食鹽價格狂飆。

大陸和南韓股市凡與「鹽」相關概念股近期表現強勢，今日包括大湖股份上漲逾10%、江鹽集團上漲5.68%，主要從事核化生防禦裝備核心部件生產銷售的捷強裝備漲逾3%；南韓境內與鹽相關的股票也呈現大漲走勢，其中Boratr暴漲17.77%，Insan、Daesang Holdings、Pulmuone漲逾6%。