「TPASS行政院通勤月票/基北北桃都會通」已於今年7月上路，每月只要1200元的紅利效應也讓購屋族尋找台北車站25分鐘生活圈的標的，觀察北車25分鐘通勤生活圈房價，多數小家庭、小資族難以負擔，如土城永寧站、南勢角站、新店站，每坪單價分別位居6、7、8字頭；台北市房價則站穩百萬大關，如內湖港墘站每坪來到115萬元，蛋白區北投站也上看9字頭，高昂房價都讓首購族望之卻步。

而同樣是北車通勤25分鐘生活圈，桃園機場捷運線A7站僅4字頭，無論是超親民價格、高CP值與未來增值性，皆成為購屋族心中北車25分鐘「一秒取勝」的通勤置產站點，因此近年大批湧入的首購、自住客買盤，更帶動桃園機場捷運線今年前7個月旅運量創下2017年營運以來同期新高紀錄。

同樣是北車通勤25分鐘生活圈，桃園機場捷運線A7站僅4字頭，受到小家庭、小資族青睞。（甲山林集團提供）

【機捷A7站4字頭 CP值+未來增值性稱霸北台灣】

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立分析，A7重劃區為林口生活圈之一員，是近年北台灣交易最熱、推案量最大的重劃區。A7重劃區從2016年合宜住宅交屋後，帶動人口持續進住，也吸引很多上市櫃知名建商進場卡位插旗，推案遍地開花，已逐漸形成完整成熟的住宅聚落。

周昆立表示，A7重劃區發展優勢在於西側為華亞科技園區，重劃區內也規劃有產業專區，文桃路旁中華郵政也打造約17公頃的「郵政物流園區」，更有不少科技大廠如致茂電子、禾聯碩等進駐「樂善科技園區」，區域就業工作機會多元，也讓A7有「下一個內湖科學園區」美名，相當有發展潛力。

【輕移民首選！龜山淨遷入人口NO.1 房市需求暢旺】

根據內政部戶政司統計，去年全台淨遷入人數最多是桃園市龜山區，淨遷入高達5289人，數據佐證A7重劃區的人口紅利與房市需求旺。不過，A7重劃區近年房市熱度高，短短幾年房價從2字頭迅速攀升，到如今已有新案成交5字頭，周昆立建議民眾如果要在A7買房，要需多留意地段、產品規劃與建商品牌，保值與增值性才會更高。

資料來源：實價登錄、內政部戶政司（東森房屋研究中心統整）

觀察A7重劃區地段、綠地、學區、房價等各項產品規劃力，線上推案以單價僅4字頭的「丹佛花都」一次集結所有利多元素，最符合首購族、自住客需求，因此創下絕佳買氣。如基地距離機捷A7站僅450米，是距離捷運站最近的住宅區，25分鐘至台北車站精華區，輕鬆接軌大台北都會區軌道利多；至文青中小學雙語學區僅330米，擁有自幼兒園至國中12年完整教育體系，提供孩子國際化學習環境。

「丹佛花都」一次集結地段、綠地、學區、房價等所有利多元素，符合首購族、自住客需求，成為A7重劃區秒殺產品。（甲山林集團提供）

【A7站450米秒殺明星產品！「丹佛花都」858萬元起入手泳池花園宅 】

另外，「丹佛花都」基地正對十八份抗溪保護區第一排，享市中心難得的萬坪樹海棟距，擁高綠覆健康生活環境，為A7重劃區罕見一次集結交通、公園、校園、建材所有優勢的指標推案，且總價858萬元起買2~3房泳池花園宅，推出就吸引華亞、樂善、郵政、新北國際AI+智慧園區、南亞5大科園首購族、置產族爭相入主，在TPASS月票紅利上路後，更帶動一波台北市上班族通勤輕移民，為最被市場看好的A7秒殺明星產品。

「丹佛花都」主打青年成家第一站，外觀承襲當代Art Deco雙塔美學，規劃地上15樓、地下5樓，共532戶住家與14戶店面，設計18~33坪高坪效宅，榮獲全球頂尖國際獎殊榮，Muse Design、TITAN Property、Arch Design擁有三金桂冠加冕。公設規畫多元，包括露天島嶼泳池、瑜珈室、中庭與雙花園等完整全齡化休閒設施，以渡假村規格設計豐富休閒空間，打造年輕活力的美式渡假莊園。

「丹佛花都」公設規畫多元，包括露天島嶼泳池、瑜珈室、中庭與雙花園等完整全齡化休閒設施，打造年輕活力的美式渡假莊園。（甲山林集團提供）

丹佛花都

接待會館：桃園市龜山區樂善二路文化一路交叉口旁