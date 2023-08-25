泛美人權委員會今天要求瓜地馬拉，為正、副總統當選人阿雷巴洛與艾雷拉提供更多保護，因為兩人的福祉面臨「嚴重、緊急」的風險。

泛美人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights）在聲明中說，那些威脅包括奪取阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）和艾雷拉（Karin Herrera）性命的兩個陰謀。

主打反腐敗的候選人阿雷巴洛20日在總統大選中，以壓倒性得票數大勝，但在那之前，所屬種子黨（Semilla）一度遭到停權，他的參選資格也遭剝奪。

在第2輪決選前，阿雷巴洛表示，如果他勝選了，預料會有人阻止他上任。

總部設在華府的美洲國家組織（OAS）旗下自主機構泛美人權委員會表示，他們已正式要求瓜地馬拉政府採取預防措施，保護阿雷巴洛及艾雷拉的生命安全。

泛美人權委員會列舉兩項危及阿雷巴洛、艾雷拉生命安全的計畫，其中一項是瓜地馬拉檢方示警，委員會未提供更多細節。

委員會還要求瓜地馬拉政府報告，為調查這些威脅已採取的行動。

泛美人權委員會聲明，瓜地馬拉當局回應他們的要求表示，已對阿雷巴洛、艾雷拉制訂了一套「廣泛的保護計畫」，並已強化那套計畫。