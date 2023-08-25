幫助國民奪下隊史首冠並榮膺世界大賽MVP的「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）近年傷勢纏身，甚至嚴重影響到日常生活，35歲的史崔斯柏格決定高掛戰袍，結束13年的大聯盟生涯。國民將在美國時間9月9日正式發布消息。

史崔斯柏格以2009年狀元身分加入國民，被稱為球隊救世主，只花了一個賽季就拚上大聯盟，生涯首次登板面對海盜，主投7局狂飆14K驚艷眾人，不料2011年接受湯米約翰手術（Tommy John Surgery）後，史崔斯柏格投球局數受到限制，職業生涯僅有2次單季投球局數來到200局。

2012-2019年是史崔斯柏格生涯最巔峰的時期，平均自責分率僅3.21、每9局平均三振數10.6次，成為大聯盟最出色的投手之一，不但幫助國民在2019年拿下隊史首座世界大賽冠軍，還獲得7年2.45億美元長約續留，不過隨著嚴重傷勢，這筆合約已成賠本生意，國民甚至沒有在合約中投保。

根據《華盛頓郵報》6月初報導，史崔斯柏格因為嚴重的神經損傷，可能危及大聯盟職業生涯，目前計畫是全面停止投球工作，看看是否能控制住神經問題，但未見成效。《華盛頓郵報》25日在引述3位知情人士說法，史崔斯柏格的傷勢影響日常生活，比如用右手抱起女兒或開門，有時候也會因為久站，出現手部麻木的症狀。