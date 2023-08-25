全球AI龍頭輝達（NVIDIA）財報報喜，未來展望也超狂，不過台廠AI概念股卻熄火，繼昨（24）日開高殺低後，今跌勢更猛，指標股緯創一度逼近跌停。有網友看到輝達財報驚人，開盤進場當沖緯創，最後曬出對帳單，慘賠近6萬，引發臉書社團討論，不少人狂酸「當沖猴子的一生」、「你看A公司財報買B公司股票？」、「今天收盤低於119.5趨勢就翻空了」、「好險7張而已，14張就10萬了」。

一名網友在臉書公開社團「當沖勒戒所」po文表示，由於輝達財報24日清晨出來，他一看不得了，超級完美的財報讓輝達盤後大漲快10%，所以開盤直接買了緯創要當沖，「後來…，唉～原本要改重機的錢又沒了，晚上跑個台七乙散散心吧。」

原po還曬出對帳單，買進7張緯創以123元成交價，之後「現沖賣出」，最後慘賠59823元，損益率-6.51%。緯創昨開高走低，終場重挫近4%至122.5元，今股價持續下殺，截至上午9：45，暴跌逾8%，來到112元。

賠文曝光後，引來不少網友熱議，紛紛狂酸「兄弟，你看A公司財報買B公司的股票？」、「什麼年代了 還在看利多買股票 難怪賠錢」、「買創意都沒這麼慘」、「59000已經是中階主管一個月薪水了」、「過彎記得不要加速」、「沒事啦，還不到要賣重機」。

還有網友提醒，如果緯創今天收盤低於119.5趨勢就翻空了，關鍵轉折在119.5沒有的話拉回就是買，拉高就是賣；緯創目前格局是不能做多的，容易套牢；台股最近常開高走低，不要追高。

聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會發表談話前夕，鷹派官員又撂狠話，未來仍須升息。儘管AI龍頭輝達最新財報與財測超乎預期，也救不了美股，周四（24日）道瓊大跌373點，費半指數重挫3.3%，影響所及，台積電ADR下跌1.79%，輝達股價只守在平盤，小漲0.1%。

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