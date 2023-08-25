Lonzo calls out Stephen A. Smith 😳



Stephen A. claimed he heard Ball has trouble getting up from a sitting position due to his injury



(via @ZO2_) pic.twitter.com/ROuFIWyRcQ — Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2023

就在公牛「球哥」郎佐鮑爾自爆新球季提前整季報銷後，《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯隨即嘲諷球哥連站都站不起來，球哥也發布自己在游泳池邊站起與坐下影片回擊，沒想到史蒂芬史密斯25日再次批評，「你不會以為自己在泳池邊站起坐下，就代表你健康了吧，別逞強了！」

甚至史蒂芬史密斯自爆，「我的消息來源就是鮑爾的醫生，你想要我說手術醫生的名字嗎？實際上我是知道的，我會說出那些話，就是因為你身邊那些人告訴我那些內容。」不過他這番話就遭美國醫學博士蘇特勒駁斥，強調沒有醫生會蠢到違反病人保密規定。

其實從朗佐鮑爾的影片當中，可以看出他的左膝蓋明顯沒有什麼力量，甚至他站起與坐下的動作都有些勉強，畢竟他的膝蓋已經多次經歷手術，尤其是在今年3月接受了左膝軟骨移植手術，在過去NBA歷史中，從來沒有球員能經歷這種手術還能健康回歸球場。

回想2017年以選秀榜眼身分加盟湖人，朗佐鮑爾與他老爸拉瓦爾持續用不同方式吸引媒體與球迷注意，可惜他的場上表現卻沒有真正打出東西，隨即被湖人交易到鵜鶘，2021年8日又被換到公牛，沒想到從去年1月宣布膝傷缺陣之後，他就再也沒有上過場打球了。