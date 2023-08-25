據「美國駐華大使館」微信公眾號發佈的公開消息顯示，美駐廣州總領館在2022年7月至11月和今年2月至5月舉辦了一系列「媒體素養系列講座」，聚焦新聞、媒體、新聞工作等話題進行公開培訓。單就今年年內已經先後舉行過四次此類活動。

而據美國駐瀋陽總領事館微博顯示，今年7月至10月，美駐瀋陽總領館也舉辦「提高批判性思維和媒體素養系列活動」，在社會公開招募，並進行培訓。課程共五次，由來自美國國務院經費支持的「英語語言項目」（English Language Programs）下的人員授課教學。

澎湃新聞指責，按照《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》規定，外交領事人員負有尊重接受國法律規章和不干涉內政的義務，使領館館舍不得用作與執行職務不相待的用途。對此，有分析人士認為，美國駐華使領館精心篩選中國社交媒體人等新聞從業人員進行所謂「批判性思維」培訓，鼓動其對中國社會問題進行所謂「自由」發聲，這已不是一般的培訓，而是以交流培訓之名，行干涉內政、意識形態滲透和煽宣之實，政治意圖十分明顯。

「此前，美國總統拜登曾多次向中方重申『四不一無意』承諾，其中就包括不尋求改變中國的制度」，報導指責，「美國駐華使領館的所作所為，再次說明美方慣於說一套做一套，暴露了根深蒂固的意識形態偏見。」

報導稱，「美國無視各國主權平等和相互尊重等國際關係基本準則，企圖按照自己的意願、模式和價值觀改造別國，甚至再造別國的社會制度，這是典型的霸權主義和強權邏輯。」分析人士表示，「對這一點，相信絕大多數民眾的眼睛是雪亮的，頭腦是清楚的，不會被忽悠和盅惑。」