不少民眾抱怨薪資上漲幅度跟不上物價漲幅，一名網友好奇發問，一個普通人月收入要多少錢才會達到令人快樂的「甜蜜點」，引起網友熱議，不少人分享說，雙薪家庭每個月至少要20萬，單身的社畜以前大概9萬，現在漲價到11萬了吧！

一名網友今在PTT上分享，很多人說錢不是萬能的，但現在沒錢真的萬萬不能，如今還有人提出，每個月賺的錢提升到一個高度以後，會出現一個「甜蜜點」，令人感覺到快樂，但是超過一個特定的金額以後，卻不會讓人更快樂，也就是說之後錢變得再多，甜蜜指數也不會隨之同步上升。

原PO好奇詢問，假設一個普通人，沒有富爸爸和富媽媽，也沒有收租或變成少年股神的特殊狀況發生，月薪大概要多少台幣是快樂提升的甜蜜點？

貼文引起網友討論，不少過來人表示，已婚的人雙薪每個月至少要20萬，若有孩子可能要更多，因為20萬絕對存不到任何的錢。「如果是夫妻的話，要合起來有20萬才夠用」、「一家四口一個月20萬很難存錢」、「四口之家起碼要20萬才可以」。

另有網友則說，已婚的人有養孩子的壓力，單身生活也不便宜，不少人表示之前大約每個月收入9萬就會達到甜蜜點，但是現在物價上漲，個人至少要11萬才會快樂，但更多的話，則會因為工作壓力與責任較重而沒那麼快樂。「最近漲價了，從9萬漲到11萬XD」、「之前是9萬，現在是11萬」、「至少11萬吧！」