混血港星上山詩鈉日前慶祝梁朝偉61歲生日時，獻吻又抬腿纏繞壽星，梁朝偉露出一臉驚訝的表情，看起來有些不知所措，照片曝光引發外界熱議，認為上山詩鈉尺度已超過好友的界線，劉嘉玲則懶理外界紛擾，第一時間就曬照為上山詩鈉慶生。

影帝梁朝偉6月過61歲生日時，慶生會的賓客、劉嘉玲閨密上山詩鈉獻吻、貼臉又抬腿纏繞梁朝偉，他原本微笑以對，最後似乎是被嚇到，露出驚訝的表情，看起來有些不知所措，照片曝光引發外界熱議，有人認為她又親又抱太超過，尺度已超過好友的界線，但也有網友護航，表示上山詩鈉作風海派、大方，她和其他藝人、好友合照也都維持這個作風，實在無需放大檢視。

上山詩鈉今（25日）過59歲生日，劉嘉玲第一時間曬出兩人貼臉合照為閨密慶生，並寫下：「Happy birthday my dear Anna」（生日快樂我親愛的安娜），上山詩鈉也回應：「Thanks my love ! U r the best ! Love u」（謝謝我親愛的！ 你是最棒的！愛你），兩人的姊妹情絲毫不受影響。

59歲上山詩鈉原名上山安娜，是中日混血兒，當年和梅艷芳、劉嘉玲、吳君如等人同期，曾是TVB花旦，她是著名演員曹查理的外甥女，張智霖的表姐，已故藝人張國榮的摯友，上山詩鈉現在已退出演藝圈，轉戰保險業，不過她和演藝圈仍保有聯絡，常曬出與劉嘉玲、曾志偉、謝賢等人的聚會照。