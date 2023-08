混血港星上山詩鈉日前慶祝梁朝偉61歲生日時,獻吻又抬腿纏繞壽星,梁朝偉露出一臉驚訝的表情,看起來有些不知所措,照片曝光引發外界熱議,認為上山詩鈉尺度已超過好友的界線,劉嘉玲則懶理外界紛擾,第一時間就曬照為上山詩鈉慶生。

影帝梁朝偉6月過61歲生日時,慶生會的賓客、劉嘉玲閨密上山詩鈉獻吻、貼臉又抬腿纏繞梁朝偉,他原本微笑以對,最後似乎是被嚇到,露出驚訝的表情,看起來有些不知所措,照片曝光引發外界熱議,有人認為她又親又抱太超過,尺度已超過好友的界線,但也有網友護航,表示上山詩鈉作風海派、大方,她和其他藝人、好友合照也都維持這個作風,實在無需放大檢視。

上山詩鈉今(25日)過59歲生日,劉嘉玲第一時間曬出兩人貼臉合照為閨密慶生,並寫下:「Happy birthday my dear Anna」(生日快樂我親愛的安娜),上山詩鈉也回應:「Thanks my love ! U r the best ! Love u」(謝謝我親愛的! 你是最棒的!愛你),兩人的姊妹情絲毫不受影響。

59歲上山詩鈉原名上山安娜,是中日混血兒,當年和梅艷芳、劉嘉玲、吳君如等人同期,曾是TVB花旦,她是著名演員曹查理的外甥女,張智霖的表姐,已故藝人張國榮的摯友,上山詩鈉現在已退出演藝圈,轉戰保險業,不過她和演藝圈仍保有聯絡,常曬出與劉嘉玲、曾志偉、謝賢等人的聚會照。