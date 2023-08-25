總統府表示，此次出訪以「邦誼同慶 合作永續」為名。（本報資料照片）

繼今年3月底出訪友邦瓜地馬拉及貝里斯之後，蔡英文總統將率團出訪我非洲唯一友邦史瓦帝尼，總統府表示，此次出訪以「邦誼同慶 合作永續」為名，蔡總統盼以達成「同慶兩國邦誼」、「促進永續合作」為本次出訪目標。總統府指出，本次出訪的主要團員，包含經濟部長王美花、僑務委員會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統府副祕書長張惇涵以及外交部次長李淳。

總統府表示，史瓦帝尼王國為我國在非洲區域的堅實盟邦，史瓦帝尼長期在國際場域為中華民國台灣仗義執言，大力支持台灣有意義的參與國際組織。兩國在基礎建設、公衛醫療、教育、資通訊，及農業與糧食安全等重要領域，皆有密切合作。史王恩史瓦帝三世國王自1986年登基以來，已18次訪問台灣，兩國關係緊密友好。

總統府指出，而今年適逢我國與史瓦帝尼王國建交55周年，也是史瓦帝尼王國獨立建國滿55周年，以及史王恩史瓦帝三世的55歲生日。在史王的誠摯邀請下，蔡總統將於9月5日至9月8日率團專程訪問史瓦帝尼，除了展現我國對堅實盟邦的重視，也希望藉由此次訪問再強化雙邊合作關係，並實地瞭解我國與史瓦帝尼在公衛醫療、婦女賦權等各項合作計畫的執行現況。

總統府提到，此次出訪以「邦誼同慶 合作永續」為名，蔡總統盼以達成「同慶兩國邦誼」、「促進永續合作」為本次出訪目標，共同慶賀中華民國台灣與史瓦帝尼的友好邦誼，歷久而彌堅；並期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎之上，於各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

關於本次出訪的主要團員，包含經濟部王美花部長、僑務委員會徐佳青委員長、高雄市陳其邁市長、總統府張惇涵副秘書長、外交部李淳次長。依慣例，將在記者會後邀請立法院朝野黨團立委隨團出訪。

我們也歡迎及邀請媒體朋友，在名額限制內報名隨團採訪，而現在雖然全球疫情已經趨緩，但為維護訪團人員健康安全，本次出訪期間也同樣訂定防疫計畫，來落實相關防疫措施及健康保護。