疫情需求回溫，寶雅今年上半年稅後盈餘11.33億元，年增43.06%，每股盈餘10.95元，累計前7月合併營收125.7億元，年增15.5%。

截至7月底為止，全國共有332間寶雅、40間寶家，寶雅表示，公司將持續研發更多元自有品牌商品，希望能推升自有品牌商品業績，並繼續進行展店，藉由店中店以及新美妝店型，以及持續完整數位布局提升消費者體驗，帶動整體營收增長。

美系外資最新報告指出，過去3年，由於資金轉向及寶家轉型擴張策略，致使寶雅過去3年股價表現落後加權股價指數12%，不過我們預期，今年下半年門市將淨增加32家，將帶來強勁的營收成長，且有意義的展店意謂穩健的利潤率前景，由於對化妝品及旅行裝備的需求不斷成長，帶動良好的同店銷售增長，營業利潤率將從上半年的13.5%提高至下半年的16%，重申寶雅「建議買進」評等，但目標價由700元降至630元。