倘若此罷工真的舉行，將是現代汽車五年以來，首次因為薪資談不攏，勞方不滿的一種激烈抗議活動。同時，萬一工人屆時不做事，或許也會耽誤部分熱門車款預定交車的時間。

之前是因為零組件短缺，現代的新車才不得以被迫延後交車。但現在各種料件好不容易慢慢補齊，卻傳出產線可能會停擺的消息。路透社指出，預計韓國時間25日下午六點會有結果。

有四萬名成員的這個現代汽車工會，是韓國最大工會的其中之一。這次的訴求很清楚，要求勞方將基本月薪多加18.49萬韓元，約139美元。同時，員工績效獎金，也要拉升到現代汽車2022年公司淨利的三成。至於管理階層的退休年齡，則從目前60歲延長至64歲。

韓國現代汽車工會在七月曾選了一天罷工四小時，主要是相挺其它工會的大罷工。不過，那次跟這次的薪資談判並不相關。產業分析師認為，礙於韓國民眾不太樂見有罷工事件發生，工會應該也不會停工太久。在韓國經濟孱弱下，畢竟汽車產業是韓國幾個極少數還算有亮點不錯的行業。