泰山請來蘇守斌出任幕僚長，泰山前總裁詹仁道特別致送書法「惜才如玉」，歡迎加入團隊。蘇守曾任職於美商寶僑、嬌生、博登等企業，1998年頂新魏家併購味全後，曾任食品事業群總經理，2009年離開，在劣油事件滅「頂」風暴時重新回鍋，2018年再度離開味全。

蘇守斌指出，泰山有良好的食品業基石，優秀的專業人才和食品技術以及質樸的企業文化，這都是泰山的重要寶貴資源。在面對產業大環境的變化，消費習慣的多元化，與通路客戶的規模化，將持續精進企業的經營管理能力，協助泰山在本業上快速轉動，打造穩定的成長與獲利，並建構競爭力、創新力、卓越的團隊，塑造新文化新理念以因應未來的挑戰，達成永續發展的目標。

泰山董事會決議，將採取法律行動追討前公司派投資街口金融科技股份有限公司高達36億元的投資款，以維護股東權益。

泰山指出，泰山此一投資街口金融科技股份有限公司36億元的董事會決議因違法而無效，但泰山司先前函請街口金融科技返還36億元投資款項沒有結果，為示慎重，並維護泰山利益及股東權益，泰山董事會決議採取法律行動追回36億元投資款。