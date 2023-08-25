加州魔鬼谷核電廠存廢爭議多年，環保團體今年4月提出訴訟，要求電力公司履行合約、關閉核電廠。加州高等法院今天裁定駁回。環團則聲明，抗爭尚未結束、不排除提出上訴。

魔鬼谷核電廠（Diablo Canyon）為加州最後一座核電廠。2016年，環保團體「地球之友」（Friends of the Earth）與加州太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）達成協議，同意在2024年和2025年關閉該核電廠的兩座反應爐。

去年9月，加州州長紐松（Gavin Newsom）與議會簽署一項措施，授權魔鬼谷核電廠有期限延役，至少延5年，引發爭議。環團嘗試阻擋，提起訴訟。

地球之友今年4月於訴訟內容指出，2016年的協議並未落實，如果魔鬼谷核電廠延役，太平洋瓦斯與電力公司即違反具約束力的合約。

加州高等法院法官舒曼（Ethan Schulman）今於駁回訴訟案的裁決書中表示，地球之友提出法院不得妨礙核電廠之監督，假使法院批准其訴訟，將造成法院和監管機關間衝突，讓法院捲入能源、經濟、環保政策的複雜議題。

地球之友已於官網發表聲明，對法院判決表達失望。法律總監坦伯頓（Hallie Templeton）抨擊，魔鬼谷核電廠運作極為危險，危害環境，並置加州於毀滅性事故的風險中，「考慮對法院不合理駁回訴訟案提出上訴」。

坦伯頓表示，這場抗爭尚未結束，也並非地球之友採取的唯一行動，另有針對美國核能管理委員會（Nuclear Regulatory Commission）提出的法律案件，在美國上訴法院進行。

太平洋瓦斯與電力公司發言人霍斯恩（ Suzanne Hosn）則透過聲明指出，公司重新頒發給魔鬼谷核電廠經營許可證照，與加州政府能源政策一致。

加州政府對抗氣候變遷的目標領先全美，預計在2030年前將碳排量減少至1990年水平的40%，已透過大力推動太陽能和其他清潔能源來實現。

根據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS），太平洋瓦斯與電力公司預計在年底前向核能管理委員會提出申請，讓魔鬼谷核電廠營運期限最多可延長20年。

魔鬼谷核電廠1980年代商轉曾引發抗爭。1981年有近2000名人士因抗議入獄，成為美國史上反核運動最大規模逮捕事件。2011年，日本發生福島核災，民眾對易發生地震的魔鬼谷核電廠擔憂升高，反核態勢明顯。

紐松去年表態支持核電廠延役，指出為防止過渡時期，電網不堪負荷，魔鬼谷核電廠在2025年後將繼續營運，令反核團體和環保人士震驚。

今年1月，魔鬼谷核電廠傳出2號反應爐發生外洩，反對者質疑設施老化。

魔鬼谷核電廠提供加州約9%電力，哥倫比亞廣播公司新聞網指出，魔鬼谷核電廠會延役至何時及增加多少成本尚不明朗，若金額超出州政府原先計畫撥款的14億美元補助（約新台幣445億元），州政府也可能改變立場。