2017年零安樂政策上路後遊蕩犬數量大大增加，據農業部統計，2022年推估數量來到15萬9697隻，遊蕩犬隻不減反增。農業部因兒在今年5月啟動「於特定生態熱區試辦特定台灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善專案」計畫。野保團體指出，餵養造成浪犬聚集，也造成環境、安全、公衛等損害，試辦區內應全面禁餵；動保團體則認為，禁止餵食導致犬貓與人類疏離，恐引發龐大民怨。

由於各種科學證據指出，遊蕩犬對野生動物具有重大威脅與危害，農業部在今年5月啟動「於特定生態熱區試辦特定台灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善專案」計畫，該計畫依據農業部生物多樣性研究所與林業與自然保育署，根據保育類動物分布與其犬殺熱點劃設試辦區域進行浪犬移置、監測、監管等多面向環節，目前熱區選定苗栗、台中、南投3縣市。

自5月起農業部已分別邀集野生動物保育團體以及動物保護團體召開多次會議，日前8月23日邀集各方野保與動保相關主管機關、民間團體與學者專家代表再度召開會議，本次會議重點為確認該計畫執行應注意的細節。

據了解，本次會議中各方代表都對遊蕩動物的源頭控管與移置作業表達疑慮，也瞭解到若要解決遊蕩動物與野生動物的衝突問題，便須多管齊下，在這部分雙方確實有達到共識。

野保團體指出，試辦區內應禁止餵養，且應補強法律與教育，在於餵養遊蕩動物無論對生態保育、動物福利、人員安全、交通安全與公共衛生上都造成大量損害，任何形式的餵養也都會吸引遊蕩動物聚集，提高其適存度與對野生動物的壓迫 ，使得遊蕩犬數量持續上升。

而動保團體認為，有遊蕩犬出現才有餵食行為產生，倒果為因採取全面禁止餵食，犬隻亂竄覓食反倒造成安全疑慮，逼犬貓離開人類社區和人類疏離，讓犬貓行為更難預測，造成捕捉難度增加，且無法源依據卻禁止餵食，恐將引發龐大民怨與與衝突。

農業部表示，地方政府的計畫已陸續送至農業部審查與評估，目標今年底該計畫一定會開始執行。