高雄49歲王姓女子23日下午前往鳳山區某間飲料店，並順手摸走放在櫃檯的愛心零錢箱，總共偷走502元，王女到案後供稱自己因無力償還債務，因此才偷走愛心箱，並把502元拿去還債後，將愛心箱丟入鳳山溪內，店家聽聞王女荒唐行徑，氣得破口大罵「沒愛心的人！」警方依竊盜罪將王女送辦。

王女當日下午3時許前往某間連鎖飲料店，藉著店員在內場忙碌時，摸走放在櫃台上的愛心零錢箱，為了掩蓋竊行，王女還特地用毛巾將愛心箱蓋著，瀟灑地騎著單車離去。

店家發現愛心零錢箱不翼而飛後，氣得報警處理，警方調閱監視器後，鎖定騎著單車的王女，並在2小時內找到王女。王女到案後供稱，自己因無力償還債務，才會偷走共有502元的零錢箱，而502元也在短短2小時內就拿去還債，箱子也丟進鳳山溪了。

店家聽見王女供詞後，相當傻眼，氣得破口大罵「沒愛心的人，難怪這麼快就被警察抓到！」警方也依竊盜罪將王女送辦。

高雄市鳳山分局竊盜零錢箱債務