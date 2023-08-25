權值股部分，台積電(2330)今給大盤帶來沉重壓力，開低震盪，跌幅約2.5%，最低觸248元，啟動5日線攻防，聯電(2303)跌幅在近1%震盪，同樣也是在5日線附近震盪。鴻海(2317)小跌震盪，跌幅約在0.5%；聯發科(2454)為今日少數逆勢抗跌的大型權值股，股價於盤上小漲，現階段站穩5日線、月線。

電子族群今仍有零星點火，半導體中的封測、矽智財等逆勢抗跌。封測股日月光(3711)開盤後黑翻紅股價急拉，一度大漲3%，菱生(2369)大漲逾7%，京元電(2449)開高後震盪，早盤後約上揚1.5%~2%。矽智財中以智原(3035)最為強勢，漲幅一度逾3.5%。

輝達財報不敵Fed放鷹風聲，AI族群今日全數中箭落馬，緯創(3231)開低重挫逾8%，廣達(2382)亦下跌逾5%，英業達(2356)跌幅一度逾4%，光寶科(2301)、華碩(2357)等早盤後跌幅也都在1.5%~2%，技嘉(2376)則相對抗跌，早盤後一度拉回接近平盤位置。

陸委會宣布恢復第三地大陸人士來台觀光、恢復兩岸團客旅遊，並放寬陸籍人士來台商務交流，今日資金潮湧進光觀旅遊股，寒舍(2739)、美食-KY(2723)、亞都(5703)、燦星旅(2719)攻上漲停，新天地(8940)、五福(2745)、雲品(2748)大漲逾8%，夏都(2722)、國賓(2704)也上漲逾6%，晶華(2707)也有逾4%的漲幅表現。

分析師表示，當市場處於敏感時期，聯準會官員釋出鷹派訊號，波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，聯準會目前尚未真正看到經濟增長明顯放緩，有可能進一步升息，也使得金融風險擔憂再起，對股市也產生資金收縮的現象。現階段市場仍擔憂聯準會升息態度，今日回檔壓力大，指數目前仍在半年線到季線區間整理。