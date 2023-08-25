建議美股短線若遇較大回檔可逢低布局，科技股如AI、半導體、5G、電動車、雲端、電子支付等都是長期戰略，仍將是美股下一波漲升行情的領頭羊，優先布局。

蘇聖峰指出，今年美股漲勢並非無基之彈，反而就經濟數據來看，很多漲勢都是有跡可循。S&P 500企業獲利可望於第二季落底，並於下半年逐步回升，預估11大產業當中將有9個產業在第四季可望實現獲利正成長，其中AmazonMeta、Alphabet及NVIDIA預計將成為S&P 500成分股當中，第四季獲利增長的最大貢獻者。

美股今年上半年上漲16.9%表現強勁，而檢視1990以來，美股共有10個年度的上半年上漲逾10%，據統計，這10個年度的下半年表現依然突出，上漲機率達100%，平均漲幅達12.2%，因此，美股後市仍可期待。

蘇聖峰表示，雖然美股今年的漲幅較高，但事實上市場情緒還沒有完全恢復，大部分投資者還沒有進入股票市場，不光是散戶投資者，機構投資者目前的倉位配置也相對比較謹慎。貨幣市場資金的規模卻突破新高來到5.4兆美元，代表市場資金並未全面湧入股債資產，而是往風險低的金融工具避險與資金停泊，市場仍處在「半信半疑」的階段，就過去經驗來看，市場心態並未全面翻多，也營造了進場布局的良機。