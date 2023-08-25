一名30歲女子不菸不酒，公司健檢報告卻發現其血液檢查中的「胃癌指數」異常，讓女子相當憂心而就醫。經胃鏡檢查後發現，女子其實是胃潰瘍合併慢性胃炎，並非罹患胃癌。醫師表示，胃癌指數與消化性潰瘍也有關，目前許多癌症指數未能精準判定有無癌症，所以民眾看到腫瘤指數異常時，無需過度焦慮。

胃腸肝膽科醫師詹宜學在其臉書表示，上述女子是一名公司女主管，看到血液報告顯示「胃癌指數CA72-4」異常，相當焦慮，擔心自己罹癌。該女子平日不菸不酒，近來因女兒剛出生，導致飲食不正常，偶爾會胃食道逆流合併上腹疼痛，讓她不禁懷疑會否真得到癌症。

詹宜學表示，他幫女子做了無痛的胃腸鏡檢查，發現是胃潰瘍合併慢性胃炎，並非癌症。他說明，腫瘤指數CA72-4與消化性潰瘍也相關，很多病人在治療完潰瘍，後續追蹤CA72-4也恢復正常範圍。因此，他先幫女子安排治療，同時提供正確飲食的建議。3個月後再追蹤，一切都恢復正常。

他表示，胃癌指數CA72-4與大多數的腫瘤指數一樣，是一種蛋白質，這類蛋白質是腫瘤本身分泌、產生或是與正常細胞反應、代謝的物質。然而，CA72-4數值高的人約有一半並非罹患胃癌，而是其他疾病所致。良性疾病也可能造成CA72-4異常，例如胃潰瘍、十二指腸潰瘍。

詹宜學藉此提醒，民眾在看到健檢的癌症指數顯示異常時，千萬不要過度焦慮、心生恐懼。若對檢查報告內容有疑慮時，應該要尋求專業的建議和解答。

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