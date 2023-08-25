近日，部分大陸網友在社交平台表示自己再次感染了新冠病毒。同時，新冠病毒變異株EG.5在全球流行毒株中的佔比迅速增長。EG.5致病力有無變化，是否會大規模流行？當前各地發熱門診情況如何？怎樣提前做好秋冬疫情應對？「新華視點」探訪各地醫院、採訪了相關專家。

EG.5變異株佔比升至七成 致病力無明顯變化

「我一周前開始發燒，當日抗原結果為陰性，四天後再測顯示陽性。」家住北京朝陽的黃先生表示，發燒後曾擔心自己感染新冠病毒變異株EG.5。

根據中國大陸最新監測數據，新冠病毒流行株中EG.5變異株佔比呈上升趨勢，從4月的0.6％增長至目前的71.6％，已在中國絕大多數省份形成優勢流行，未來一段時間內很可能繼續保持此趨勢。對此，大陸國家疾控局表示，EG.5感染者與其他XBB亞分支感染者的臨床分型無明顯差異，近期中國新冠疫情總體處於低水平、波浪式流行態勢，對各地醫療系統帶來的壓力較小。

變異株EG.5是新冠病毒Omicron XBB.1.9.2的一個亞分支。當地時間8月9日，世界衛生組織宣佈，將新冠病毒變異株EG.5從「需要監測的」變異株提升為「需要留意的」變異株，同時指出目前EG.5對公共健康構成的風險較低，沒有證據表明它會比目前流行的其他變異株引起更嚴重的疾病。

「我院發熱門診8月份的日均新冠病毒感染確診病例數較6月、7月有增多趨勢。」北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾介紹，診療過程中並不會檢測具體毒株，但目前看到的臨床表現與之前相比沒有什麼變化，且根據患者自述，現在主要是「二陽」居多，有少部分還是首次感染，「三陽」幾乎遇不到。大部分是輕型，重症病例比較少。

人群免疫力仍有保護作用 專家研判短期內不會發生規模性疫情

部分公眾關心EG.5是否會引發新一輪的廣泛流行。對此，大陸國家疾控局表示，中國今年4至6月份經歷了Omicron XBB系列變異株的流行，已建立的人群免疫力對同屬於Omicron XBB亞分支的EG.5變異株仍具有免疫保護作用，短期內不會發生規模性疫情。

「由於人群免疫力仍有保護作用，變異株EG.5帶來的感染症狀相對來說沒有那麼嚴重。」上海市肺科醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師胡洋說，症狀主要表現為頭痛、發熱、乏力，感染後對症治療、口服抗病毒藥物大多快速好轉。

上海市楊浦區中心醫院急診科主任石斌表示，本週接診的新冠病毒感染病例實際有所下降，與7月下旬到8月上旬相比，下降了一半左右。急診重症監護室ICU床位較滿。來到急診就診的病例以老年人居多，大部分自述症狀相比初陽輕一些。但也有少部分較重患者，有老人的家庭要多加注意。

南開大學黃森忠教授認為，基於對監測數據的分析，當前疫情仍然處於整體低流行趨勢。世界衛生組織提醒特別關注的Omicron變異株，如EG.5、BA.2.86等都呈現「傳染性強、致病性弱」的特點。近階段中國新冠疫情仍然是多波、輕症、低峰態勢，對社會影響較小。

加強醫療資源準備 推進重點人群疫苗接種

專家提示，儘管短期內EG.5變異株不會發生規模性疫情，且絕大多數患者是輕症，仍需關注秋冬季疫情可能帶來的醫療資源緊張問題，加速針對變異株的疫苗研發，持續推進高齡老年人和嚴重基礎疾病患者等重症高風險人群疫苗接種及日常防護工作。

7月25日，大陸國務院聯防聯控機制綜合組印發的《近期重點人群新冠病毒疫苗接種工作方案》提出，對老年人等重點人群實施針對性新冠病毒疫苗接種。明確在新冠病毒XBB變異株流行期間，重點是今年秋冬季，優先推薦接種含XBB變異株抗原成分的疫苗。

進入8月，在北京東城，疾控工作人員會同接種醫生和急救醫生，對轄區居民開展新冠病毒疫苗接種入戶宣傳工作，解答受種者及家屬疑問；在海南海口，全市169個疫苗接種點提供電話諮詢和預約接種服務，為老年人開設綠色通道……

上海市公共衛生臨床中心副主任凌雲建議，當前的新冠疫苗研發要加深科學研究，更快速跟上變異株變化。同時，提升醫療機構對重點人群應用抗病毒藥物的及時性、有效性。

專家表示，目前藥物對變異株EG.5感染均有效，治療沒有大變化，醫院發熱門診工作壓力也尚未明顯增加。但另一方面，應提前部署加強醫療資源準備，呼籲老年人群提前接種疫苗、盡早診斷。

大陸國家疾控局提示，與預防其他新冠病毒Omicron變異株感染一樣，公眾應繼續保持良好的個人衛生習慣，堅持規律作息，保持居室整潔，經常開窗通風，科學鍛鍊身體，保證健康飲食，提高機體免疫力。建議公眾，尤其是高齡老年人和嚴重基礎疾病患者等重症高風險人群做好個人防護，乘坐公共交通工具或前往人群密集的室內公共場所時科學佩戴口罩。