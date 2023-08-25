苗栗林姓、曾姓藥頭在網路上兜售6000元的毒咖啡包20包，警方假扮買家相約交易，林、曾自苗栗搭小黃北上交貨，警方發現2人交付的毒咖啡包成分只是市售即溶咖啡摻入感冒藥，沒有毒品成分，台北地檢署依詐欺取財未遂罪起訴林、曾2人，檢方懷疑林涉嫌販毒，另分案追查林毒品罪刑責。

北市警方是於今年2月在網路巡邏時，發現林男在LINE群組「偏門工作收入（食品）（800）」，發文回應暱稱「87」、「老子有錢」的買家訊息，指「你那個縣市」、「多少」，警方懷疑是販毒訊息，喬裝買家和林男約定以6000元購買20包毒咖啡包。

林男與曾男在林男位於苗栗縣住處，利用市售咖啡粉、感冒藥物混合，再以離子夾封入即溶咖啡包裝內，假裝是毒咖啡包，今年2月24日凌晨，2人花3000元搭小黃自苗栗北上台北市中山區交貨，曾男見警員喬裝的買家後，將20包假毒咖啡包丟入草叢，並收取6000元，2人隨即搭小黃逃離。

事後林、曾2人扣除小黃車資3000元後，各朋分1500元，警方循線赴林男苗栗住處搜索，查扣三合一咖啡18包、伯朗咖啡包3袋、以及離子夾1支，警方另將2人所交付的20包毒咖啡包送鑑驗，結果發現並未含毒品成分，2人涉嫌詐欺未遂。

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