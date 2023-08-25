男清潔工「從15樓墜落到B4」 頭顱爆裂身亡 10:362023/08/25 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊的建築工地今日上午發生清潔工從高處摔落死亡的意外。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區某建築工地今（25）日上午發生意外事件，1名50多歲男姓清潔工疑似作業時不慎失足，從約15樓的高處跌落到地下4樓，警消獲報後趕到現場，該男子已明顯死亡，頭部破裂凹陷，目前警方已封鎖現場採證，釐清詳細事故原因。 北捷南港機廠疑電纜爆炸 2員工遭電擊送醫急救 南港機廠凌晨工安意外釀2傷「非爆炸」 北捷：將負擔治療費用 獨》又有重犯落跑！全台「辣妹詐騙始祖」兄弟檔逃大陸遭通緝 #新莊工地 #工安意外 #高樓跌落 #爆頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 男偷電纜躲旅館呼呼大睡 變賣2萬火速被逮 11:342023/08/24 社會 雙北大雷雨 新莊馬路積水民眾「抓到魚」引熱議 16:452023/08/20 生活 嘉縣某廠清除煤渣爆發工安意外 2工人大面積燒燙傷 18:352023/08/15 社會 高雄工地旁發現男陳屍小貨車內 民眾報警求助 13:392023/08/24 社會 博弈欠債30萬談判突亮刀 雙方人馬「扭打搶奪」全割傷 21:242023/08/16 社會 假檢警重現巧遇「李組長」 新莊警埋伏追逐500公尺逮2嫌 21:192023/08/13 社會 新莊7旬翁墜樓 倒臥道路不治身亡 16:282023/08/15 社會 新莊暴雨柏油路被消失 幸福路慘變「幸福河」 17:412023/08/20 生活 新莊兒童藝術季活動不斷 星光電影院扎根性平觀念 17:222023/08/11 生活 兩個月已3死！ 重機男彰139線「死亡彎道」失控 猛撞路樹爆頭慘死 10:122023/08/13 社會 世大運選手返國餐會 陳建仁大讚「台灣英雄」 14:592023/08/09 體育 新莊海底撈來了 宏匯廣場8／21試營運 全新店型公布 15:412023/08/08 生活 新北開辦高中生品牌影響力營隊 培養學生展現自我 13:472023/08/06 生活 建案出包害竹北又見天坑！建商認止水樁不完善 縣府開罰了 17:212023/08/21 社會 上班途中遇死劫！女騎士遭大貨車撞 倒地爆頭慘死車輪下 10:242023/08/17 社會 傳柯文哲插旗設競總 這個點成藍綠白兵家必爭之地 14:152023/08/12 政治 推「淨零碳排」 遠雄建設擴大工地碳盤查取得國際認證 10:532023/08/09 財經 高雄駕駛違規左轉撞賓士車 害衝進輕軌工地卡住 17:242023/08/19 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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