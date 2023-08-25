新北市新莊區某建築工地今（25）日上午發生意外事件，1名50多歲男姓清潔工疑似作業時不慎失足，從約15樓的高處跌落到地下4樓，警消獲報後趕到現場，該男子已明顯死亡，頭部破裂凹陷，目前警方已封鎖現場採證，釐清詳細事故原因。

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