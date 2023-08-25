目前正是農曆七月鬼門開，許多人都小心翼翼深怕誤觸禁忌，不過有時卻是人嚇人嚇死人，鄉民女神潔哥表示被告知工作室警報一直響，沒想到前往察看，卻發現根本毫無異狀，讓她驚呼：「七月半不要這麼可怕」。

潔哥接到工作室大樓保全來電，得知工作室警報狂響，由於距離住處只有一分鐘路程，便趕緊過去查看，但是不見任何異狀，不過查看管理室電腦畫面時，發現從11:40開始長達10多分鐘時間，卻是一直發出警報給管理中心，由於正值農曆七月鬼門開，讓她嚇到直呼：「七月半不要這麼可怕，我有拜地基主啊！普渡也會準備的」。

潔哥指出發出聲響的室內求救警報器，上面有許多不同功能的按鍵，其中一個是求救功能，只要按下去，大樓管理室就會接到通知，但詭異的是當時工作室根本沒人，不禁好奇究竟是誰按下求救鍵？而且短短十幾分鐘，還響了20-30次，這種不明狀況讓她回想起來仍是毛骨悚然。

對此，網友紛紛回應：「要不要設置室內攝像頭啊」、「可能接觸有問題，或是之前在裝潢時膠水之類的流進去弄到電線，我家門口的對講機之前也這樣過」、「那個偶爾會亂叫，與天氣變化太大有關」、「檢查一下線路，有時候短時間連發警報是短路的關係」、「找個人工作室睡一晚就知道原因了」、「應該是施工人員接錯線，導致時間一到就會叫」。