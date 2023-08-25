在AI狂熱帶動下，這家唯一市值超過1兆美元的晶片製造商今年來股價已經上漲逾2倍。

「AI晶片王」輝達周三盤後發布財報，其上季營收翻倍成長、獲利暴增逾4倍，且本季財測遠優於市場預期，更宣布250億美元庫藏股計畫，意味著極為看好AI前景。

輝達第二財季（截至7月30日）營收季增88%、年增101%，為135.1億美元，遠超出市場預估的112.2億美元。調整後淨利年增422%，為67.4億美元。經調整後每股盈餘年增429%，為2.70美元，超出市場預估的2.09美元。

輝達預估第三財季營收為160億美元加減2%（約年增170%），遠超出市場預估的126.1億美元。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，因為產品仍然供不應求，我們認為輝達8～10月季度營收可望再度超越其提出的160億美元目標。

輝達執行長黃仁勳表示，他看好這股AI熱潮將一直持續到明年，並做出了可能是科技業迄今最大的押注來支持他的看法：另外買回250億美元自家股票。這是大多數公司領導層認為公司被低估時會採取的行動。

惟周四以科技股為主的那斯達克指數盤中由升轉跌，終場下挫近2%，創下8月2日以來最大單日跌幅，晶片股雲集的費城半導體亦重挫3.35%。

Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，在輝達財報引爆漲勢後，隨即見到獲利了結賣壓出籠，整個市場處於「sell the news」（賣在新聞出）的利多出盡模式，之前每個人都屏息等待輝達的財報和財測出爐，顯然結果比預期好很多，但考量到昨天（周三）已經大漲一波、多頭擠爆，於是操盤手準備一漲就賣。

但輝達的營運表現仍然讓華爾街興奮不已，在發布財報後，已有超過20家券商上修輝達的股票目標價。根據Refinitiv調查，Elazar Advisors給出的目標價高達1600美元、Rosenblatt Securities給出1100美元，是華爾街最樂觀的預測。

自5月輝達預期第二財季營收將增長50%以來，分析師對其股價的預測中值幾乎翻升一倍，達到600美元。

Wedbush Securities知名科技業分析師Daniel Ives周三在推特上表示，這一切都與AI需求和用例有關。未來幾年，其他科技公司將看到這波自1995年以來未曾有過的支出狂潮，而輝達正處於最前沿，是支出實況最佳的風向球。

CFRA股票分析師Angelo Zino表示，未來5到10年，輝達將成為「文明世界最重要的公司」，因為所有企業都將直接或間接依賴這家晶片製造商。

Global X研究分析師Tejas Dessai看好輝達在AI領域仍然大有可為，他表示，現在仍處於電腦運算轉型的早期階段。AI需要專門的晶片來運作，因此價值數兆美元的處理器晶片將在這十年間被汰換。此外，AI晶片也終將打入智慧手機、筆記型電腦、汽車和醫療設備等其他產品。